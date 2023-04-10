ريبورتاج: متطوعون أوكرانيون يجمعون جثث الجنود الروس المتروكة في خاركيف

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يشارك متطوعون أوكرانيون من المدنيين والجيش في عملية جمع جثث الجنود الروس المتروكة والمنتشرة في جميع أنحاء منطقة خاركيف. يقول ضابط أوكراني يشارك في هذه المهمة، إن بلاده مستعدة لتسليم كافة الجثث التي تم جمعها، مقابل استعادة جثث الجنود الأوكرانيين من الجانب الروسي. إلى جانب ذلك، فإن أهمية جمع جثث الجنود هو منعها من تلويث البيئة وتقديمها كأدلة في حال نظمت محاكمات حيال جرائم الحرب المرتكبة منذ بدء الغزو الروسي. لكن اليوم، ورغم جمع أكثر من 400 جثة في خاركيف، لا يزال يمكن العثور على المئات في المنطقة. تقرير: غوليفير كراغ ومحمد الحضيري