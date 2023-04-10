زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك يقوم بزيارة إلى باخموت شرقي أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف باتجاه مواقع روسية بالقرب من باخموت، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 7 مارس 2023.

أظهر مقطع فيديو نُشر على تلغرام الإثنين أن دنيس بوشيلين زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك يقوم بزيارة باخموت في شرق أوكرانيا. وقال بوشيلين في المقطع غير المؤرخ "لم تسلم المدينة من العدو، ولا سكانها، إنه يدفع بهم في مفرمة اللحم".

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نفذ دنيس بوشيلين زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك، زيارة إلى وسط باخموت التي تتركز فيها المعارك منذ أشهر في شرق أوكرانيا، وحيث يحرز الروس تقدما، حسب ما أظهر مقطع فيديو نُشر الإثنين.

وظهر بوشلين في هذا المقطع الذي قام بنشره على تلغرام، مرتديا زيا عسكريا وسط ساحة مغطاة بالركام يبدو أنها ساحة الحرية في وسط باخموت.

وأفاد في هذا المقطع القصير غير المؤرخ "إليكم أرتيوموفسك (الاسم الروسي لباخموت) التي يجري تحريرها على يد (المجموعة الروسية) فاغنر. لم تسلم المدينة من العدو، ولا سكانها، إنه يدفع بهم في مفرمة اللحم".

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ومن المحتمل أن تكون القوات الأوكرانية قد فقدت في الأيام الأخيرة أجزاء في وسط المدينة التي زارها في الأيام الأخيرة عدد من مراسلي الحرب الروس الذين أظهرت تقاريرهم دمار المدينة.

وأصبحت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألفا قبل الحرب، رمزا للقتال بين الروس والأوكرانيين من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي يتكبّدها كلا الطرفين.

وسجلت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تقدما باتجاه شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية وسيطرت على الجزء الشرقي منها. في الأيام الأخيرة، يبدو أنها تتقدم في وسطها، مما أثار مرة أخرى تكهنات بشأن انسحاب أوكراني قريب.

من جانبه، اكتفى الجيش الأوكراني بالقول إنه "في قطاع باخموت يواصل العدو عملياته الهجومية ...والمعارك الشرسة مستمرة".

ولفت إلى أن القوات الروسية تواصل شن هجماتها المتكررة على مدينتين أخريين في الشرق هما مارينكا وأفدييفكا اللتان يسعى الكرملين للاستيلاء عليهما منذ شهور.

فرانس24/ أ ف ب

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