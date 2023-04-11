تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا شمل عشرات الجنود من الجانبين

الحرب في أوكرانيا

صورة ثابتة من مقطع فيديو نشرته في 10 أبريل/نيسان 2023 وزارة الدفاع الروسية لما قالت إنهم أسرى من أفراد الخدمة الروسية.

قالت أوكرانيا وروسيا إنهما أجرتا عملية تبادل للأسرى الإثنين شملت إطلاق سراح 106 من أسرى الحرب الروس في مقابل 100 أوكراني. وترجع آخر عملية مماثلة بين كييف وموسكو إلى 7 مارس/آذار الماضي، حيث تمت مبادلة 130 أسيرا أوكرانيا بـ90 أسيرا روسيا. ومنذ بدء الغزو الروسي، جرى تبادل أسرى الحرب مرات عدة بين الطرفين.

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تبادلت أوكرانيا وروسيا الإثنين أسرى حرب في عملية هي الأولى من نوعها منذ أكثر من شهر شملت مئة جندي من كل طرف.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنه تمت إعادة 106 من جنودها، كانوا معرضين "لخطر الموت" خلال احتجازهم. ووفق الوزارة، سيتمّ نقل الجنود إلى موسكو لتلقي علاج طبي ومساعدة نفسية.

من جانبه، أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك في تلغرام بأن 100 أسير عادوا إلى أوكرانيا بفضل عملية التبادل. وقال يرماك في هذا الصدد: "استعدنا 100 من رجالنا من الجنود والبحّارة وحرس الحدود وأفراد في الحرس الوطني"، واصفا عملية التبادل بـ"الصعبة".

وأضاف المسؤول الأوكراني بأن "البعض أصيبوا بجراح خطرة ويعانون من أمراض. سنقوم بكل ما يلزم لضمان تلقي كل منهم المساعدة اللازمة".

وترجع آخر عملية تبادل للأسرى بين كييف وموسكو إلى 7 مارس/آذار الماضي، أين تمت مبادلة 130 أسيرا أوكرانيا بـ90 أسيرا روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في ديسمبر/كانون الأول أن روسيا أفرجت عن أكثر من 1300 أسير أوكراني في عمليات تبادل أسرى بين الطرفين جرت منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.

ومنذ اندلاع الحرب، جرت عدة عمليات تبادل أسرى بين الطرفين.

فرانس24/ أ ف ب

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