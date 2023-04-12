بعد نشر فيديو لقطع رأس أسير: زيلينسكي يدين "الوحوش" الروس والكرملين يشكك بصحته

الحرب في أوكرانيا

جنود اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين الأوكراني في خنادقهم على خط المواجهة بمنطقة باخموت، أوكرانيا في 5 أبريل/نيسان 2023.

معلقا على فيديو نُشر على الإنترنت يُظهر عملية إعدام أسير حرب أوكراني مفترض، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها"، منددا بمن أسماهم "الوحوش" الروس. من جانبه دعا الكرملين للتحقق من "صحة" الفيديو.

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دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء ما وصفهم بـ"الوحوش" الروس بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عملية قطع رأس رجل يعتقد أنه أسير حرب أوكراني فيما دعا الكرملين إلى "التحقق من صحة" التسجيل.

ونشر تسجيل الفيديو على تطبيق إنستاغرام. وهو يظهر حسب كييف، جنديا روسيا يقطع رأس أسير أوكراني بسكين.

وصرح زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على إنستاغرام "كم يقتل هؤلاء بسهولة". وتابع الرئيس الأوكراني "العالم بأسره يجب أن يشاهد هذا الفيديو لإعدام أسير حرب أوكراني".

وشدد أن "هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها". في حين رد الكرملين بالدعوة إلى التحقق من "صحة" الفيديو.

وفي تصريح للصحافيين، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف "هذه بالطبع صور مروعة." وأضاف "في عالم -التزييف- الذي نعيش فيه يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو".

من جانبها، قالت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا أنها "روعت" بعد اطلاعها على تسجيل الفيديو.

لكنها تحدثت عن تسجيل فيديو آخر يظهر "جثثا مشوهة لأسرى حرب أوكرانيين على ما يبدو"، داعية إلى أن "تكون هذه الحوادث موضع تحقيق فعلي ومحاسبة مرتكبيها".

في بروكسل، شددت متحدثة باسم منسق السياسة الخارجية الأوروبية الأربعاء على أن الاتحاد الأوروبي سيحاسب "جميع مرتكبي جرائم الحرب والمتواطئين معهم" في أوكرانيا.

وأفادت نبيلة مصرالي في مؤتمر صحفي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي "ليس لديه معلومات بشأن صحة الفيديو" لكن "إذا تأكد ذلك فهو تذكير صارخ آخر بالطبيعة اللاإنسانية للعدوان الروسي".

فرانس24/ أ ف ب

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