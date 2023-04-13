روسيا تهدد بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب وأوكرانيا تنفي ادعاءات موسكو محاصرة قواتها في باخموت

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح وزير خارجيته سيرغي لافروف قبل المحادثات مع الصين. الكرملين، موسكو في 21 مارس/آذار 2023.

هددت وزارة الخارجية الروسية الخميس في بيان بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في موعد أقصاه 18 أيار/مايو المقبل، في حال عدم إزالة القيود المفروضة على صادرات موسكو من الأسمدة والمنتجات الغذائية، وعلى تجميد أصول الشركات الروسية المرتبطة بالقطاع الزراعي الموجودة في الخارج. وقالت الخارجية الروسية في بيانها إنه "بدون إحراز تقدم... لا يمكن الخوض في تمديد ’مبادرة البحر الأسود‘ (اتفاقية الحبوب) إلى ما بعد 18 أيار/مايو". ونفى الجيش الأوكراني في تصريح له أن تكون قواته محاصرة في باخموت، وأكد أنه لا يزال قادرا على "إيصال المؤن والذخيرة والأدوية" للمدينة و"إخراج" الجرحى.

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تحت طائلة الانسحاب في 18 أيار/مايو من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، دعت روسيا الخميس مجددا إلى رفع القيود الغربية على القطاع الزراعي الروسي. وطرحت الخارجية الروسية في بيان خمسة شروط لمواصلة الالتزام باتفاقية الحبوب من بينها إعادة ربط بنك "روسيلخزبانك" الروسي المتخصص في الزراعة بنظام "سويفت" المصرفي الدولي، واستئناف عمليات تسليم الآلات الزراعية وقطع غيارها إلى روسيا، وإلغاء العقبات أمام تأمين السفن ووصولها إلى موانئ أجنبية.

كذلك طالبت بإنهاء تجميد أصول الشركات الروسية المرتبطة بالقطاع الزراعي الموجودة في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب توجلياتي-أوديسا الرابط بين روسيا وأوكرانيا والذي ينقل الأمونيا، وهي مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أنه "بدون إحراز تقدم في حلّ هذه المشاكل الخمس (...) لا يمكن الخوض في تمديد +مبادرة البحر الأسود+ (اتفاقية الحبوب) إلى ما بعد 18 أيار/مايو".

وأبرمت الاتفاقية في تموز/يوليو الماضي، وتسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم تمديدها في 19 آذار/مارس. وقد مكّنت حتى الآن من تصدير أكثر من 27 مليون طنّ من المنتجات الزراعية.

وأصرت موسكو على تمديدها لمدة 60 يومًا بدلا من 120 يومًا كما ينصّ الاتفاق الأصلي، وطالبت بالامتثال لاتفاقية ثانية تتعلق بصادراتها من المنتجات الزراعية التي لا تزال تعيقها العقوبات الغربية.

باخموت

فيما نفى الجيش الأوكراني الخميس في تصريح أن تكون قواته محاصرة في باخموت، بؤرة القتال في شرق أوكرانيا، رافضا تأكيدات وزارة الدفاع الروسية.

وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة الشرقية سيرغي تشيريفاتي إن "ذلك لا يتوافق مع الواقع"، مؤكدا أن الجيش الأوكراني مازال قادرا على "إيصال المؤن والذخيرة والأدوية" إلى باخموت و"إخراج" الجرحى.

فرانس24/ أ ف ب

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