نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة إيفا كايلي المتهمة في قضية "قطرغيت" تغادر السجن

تصويت في البرلمان الأوروبي على رفع الحصانة عن نواب متهمين في قضية فساد تطال قطر. 2 فبراير/شباط 2023.

تغادر نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة إيفا كايلي، المتهمة في فضيحة فساد "قطرغيت"، الجمعة السجن على أن يُفرض عليها ضع سوار إلكتروني في منزلها في بروكسل، كما أعلن محاميها ميخاليس ديميتراكوبولوس.

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صرح ميخاليس ديميتراكوبولوس، وهو محامي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة إيفا كايلي المتهمة في فضيحة فساد "قطرغيت"، أن موكلته ستخرج من السجن الجمعة عند الساعة العاشرة (08,00 ت غ)، وسيُفرض عليها ضع سوار إلكتروني في منزلها في بروكسل.

وقد أطلق سراح النائب الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا والنائب الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، الخميس، بعد فرض ارتدائهما سوارا إلكترونيا. وهما من المشتبه بهم الرئيسيين في التحقيق بهذه القضية .

خرج النائب الاشتراكي السابق بيير أنطونيو بانزيري (67 عاما) من سجن سانت جيل في بروكسل صباح الخميس، وأوقف في بروكسل في التاسع من كانون الأول/ديسمبر في إطار سلسلة من عمليات التفتيش والاعتقال في هذه الفضيحة.

وضبط المحققون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقدا في منزلي بانزيري وكايلي، وكذلك في حقيبة كان يحملها والدها.

كما خرج النائب الأوروبي الاشتراكي مارك تارابيلا (59 عاما) الخميس من السجن ووضع تحت المراقبة الإلكترونية. وكان قد أودع سجن مارش أن فامين الواقع في جنوب شرق بلجيكا، بعد اتهامه بالفساد في 11 شباط/فبراير.

فرانس24/ أ ف ب

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