نحو 50 اقتحاما و500 ضربة جوية يوميا.. أوكرانيا تعلن عن هجمات روسية "بلا هوادة" على باخموت

الحرب في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس عن هجمات روسية مستمرة على مدينة باخموت حيث "ينفذ العدو من 40 إلى 50 عملية اقتحام و500 عملية قصف" يوميا. وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار على تطبيق المراسلة تلغرام إن موسكو تستخدم "وحداتها الأكثر احترافية هناك وتلجأ إلى استخدام كمية كبيرة من قطع المدفعية والطيران".

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ذكر مسؤولون أوكرانيون أن الجيش الروسي واصل شن هجمات "بلا هوادة" على مدينة باخموت (شرق) وقصف أيضا مدينة خيرسون (جنوب).

وكتبت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار على تطبيق المراسلة تلغرام أن قتالا عنيفا دار الخميس في جميع المناطق على الجبهة الشرقية، مضيفة أن قوات موالية لكييف تصدت للهجمات في أغلب تلك المناطق، وأن "أغلب جهود العدو الهجومية تجري في قطاع باخموت".

وقالت إن "العدو يستخدم وحداته الأكثر احترافية هناك ويلجأ إلى استخدام كمية كبيرة من قطع المدفعية والطيران. يوميا، ينفذ العدو في باخموت من 40 إلى 50 عملية اقتحام و500 عملية قصف".

من جانبه، صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور في وقت متأخر الخميس: "نتطلع لوصول الأسلحة التي تعهد بها شركاؤنا. نقرب النصر إلينا قدر الإمكان".

وبمنأى عن ساحة القتال، يركز مسؤولون أوكرانيون على جهود إعادة إعمار ضخمة تحتاج إليها أوكرانيا بالإضافة إلى مواجهة ضغوط من الحلفاء لإحراز تقدم في مكافحة الفساد. وتعهد رئيس الوزراء دينيس شميهال، الذي يجري محادثات في واشنطن، بتوضيح وجه إنفاق كل دولار من المساعدات الأمريكية وأكد أن إعادة الأعمار يجب أن تبدأ العام الحالي.

وأشار في كلمة أدلى بها إلى جانب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إلى أن كييف حددت كأولوية فجوة في التمويل تبلغ 14 مليار دولار تحتاج لسدها العام الجاري.

فرانس24/ رويترز

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