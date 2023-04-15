أوكرانيا: مقتل ثمانية وإصابة 21 إثر قصف روسي على مبنى سكني في سلوفيانسك

عمال الإنقاذ في موقع مبنى سكني تضرر من ضربة عسكرية روسية في سلوفيانسك، منطقة دونيتسك، أوكرانيا في 14 أبريل/نيسان 2023.

أدى قصف روسي الجمعة استهدف مبنى سكنيا في سلوفيانسك شرق أوكرانيا إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح 21 آخرين، حسبما أعلن حاكم المدينة الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة دونيتسك وغير البعيدة عن باخموت بؤرة القتال الأعنف في الحرب. إثر الهجوم، شجب الرئيس فولوديمير زيلينسكي روسيا لقصفها "بوحشية" المباني السكنية و"قتلها الناس في وضح النهار".

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لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 21 آخرين بجروح إثر قصف روسي استهدف الجمعة مبنى سكنيا في سلوفيانسك شرق أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المدينة.

وتقع سلوفيانسك في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من منطقة دونيتسك، إلا أنها قريبة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. وهي واقعة أيضا على مسافة 45 كيلومترا شمال غرب باخموت، بؤرة القتال الأعنف بالحرب في شرق البلد.

إثر الهجوم، شجب الرئيس فولوديمير زيلينسكي روسيا لقصفها "بوحشية" المباني السكنية و"قتلها الناس في وضح النهار". وقال في منشور على تلغرام أرفقه بمقطع فيديو للمباني السكنية المتضررة: "قصف الغزاة المدينة بوحشية. أصيبت مبان سكنية. لسوء الحظ، تم الإبلاغ عن جرحى وقتلى.. تظهر دولة الشر معدنها مجددا". مضيفا: "تقتل الناس في وضح النهار. تدمر كل أشكال الحياة".

من جهته، أكد حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو للتلفزيون الأوكراني بأن القصف أوقع ثمانية قتلى و21 جريحا، وفق أحدث حصيلة.

ومن بين الضحايا رضيع يبلغ عامين انتشله عناصر الإنقاذ حيا من تحت الأنقاض قبل أن يلفظ أنفاسه في سيارة الإسعاف، وفق ما أكدت مستشارة الرئيس الأوكراني داريا زاريفنا على تلغرام أيضا.

كما دمّر القصف الطابق العلوي من المبنى السكني، حيث كان عناصر الإطفاء وعمال الإنقاذ لا يزالون يعملون السبت على إزالة الأنقاض.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس صفحات من كتب مدرسية ورسومات أطفال متناثرة بين الركام في الشارع خارج المبنى.

فرانس24/ أ ف ب

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