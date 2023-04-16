أوكرانيا تعلن عن استعادة 130 جنديا في عملية تبادل أسرى مع روسيا بمناسبة عيد القيامة

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أعلنت كييف الأحد، عن عملية تبادل أسرى جديدة مع موسكو واستعادة 130 أسيرا أوكرانيا من روسيا بمناسبة "عيد القيامة" الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس. ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل. وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الهجوم الذي بدأ قبل 14 شهرا.

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قال مسؤول رفيع بالرئاسة الأوكرانية الأحد، إن 130أسيرا أوكرانيا أطلق سراحهم وأعيدوا إلى ديارهم، في "تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد القيامة"، الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس الأحد.

وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الهجوم الذي بدأ قبل 14 شهرا. وسيطرت روسيا على مساحات كبيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تيليغرام: "لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية".

ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل.

وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود.

وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع. وأعلنت روسيا وأوكرانيا يوم الإثنين الماضي أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.

وأعلنت أوكرانيا الجمعة أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا.

فرانس 24/ رويترز

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