الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة التشيكية لـ"اهتمامها بأوكرانيا وتجاهل اقتصاد البلاد"

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أشخاص يشاركون في مظاهرة مناهضة للحكومة في براغ في 16 نيسان/ أبريل 2023.

تظاهر آلاف التشيكيين في وسط العاصمة براغ الأحد، احتجاجا على حكومة يمين الوسط، واتهموها بإيلاء اهتمام كبير لأوكرانيا وتجاهل مشاكلها الاقتصادية. وانتقد المحتجون حكومة بيتر فيالا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، حيث بلغ معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التي تضم 10,5 مليون شخص 15% في آذار/مارس. ورفع المحتجون لافتات تدعو جمهورية تشيكيا إلى الخروج من الناتو والحث على إرساء السلام في أوكرانيا.

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تجمع الآلاف في وسط براغ الأحد، احتجاجا على حكومة يمين الوسط التشيكية، متهمين إياها بإيلاء اهتمام كبير لأوكرانيا، وتجاهل مشاكلها الاقتصادية.

وانتقد المحتجون حكومة بيتر فيالا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، حيث بلغ معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التي تضم 10,5 مليون شخص 15% في آذار/مارس.

وعلى هتافات "استقيلوا" و"عار"، رفعوا لافتات تدعو جمهورية تشيكيا إلى الخروج من الناتو، والحث على إرساء السلام في أوكرانيا.

وقدمت حكومة فيالا لأوكرانيا مساعدات عسكرية وإنسانية كبيرة منذ هجوم روسيا عليها في شباط/فبراير 2022.

وقال المتظاهر لوديك سيك إنه "يجب أن يستبدل بالحكومة خبراء حقيقيون، لأن الوزراء الحاليين غير أكفاء، وغير قادرين على التعامل مع الوضع الاقتصادي في هذا البلد".

وأضافت ريناتا أوربانوفا، التي كانت تحمل العلم التشيكي وجاءت إلى ساحة فاتسلاف في براغ من مدينة بيسك الجنوبية، أن العديد من أعضاء الحكومة "من أنصار الحرب".

وتابعت: "الشيء الآخر هو أنهم يجعلوننا نعاني اقتصاديا، أسعار الوقود والكهرباء باهظة الثمن، وكذلك الغذاء".

فرانس 24/ أ ف ب

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