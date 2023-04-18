الرئيس الروسي يزور خيرسون الأوكرانية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع كييف

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب/ مكتب الرئاسة الروسية

أعلن قصر الكرملين الثلاثاء في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة إلى منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا. وذكر البيان أن بوتين زار مقر قوات دنيبرو العسكرية في منطقة خيرسون حيث التقى العسكريين الروس المنتشرين فيها. وهي الزيارة الأولى لبوتين إلى هذه المنطقة منذ اندلاع الحرب بين موسكو وكييف في فبراير/شباط من العام الماضي، لكن البيان لم يحدد تاريخ الزيارة.

إعلان اقرأ المزيد

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا حيث التقى العسكريين المنتشرين فيها في سياق الغزو الروسي لهذا البلد، على ما أعلن الكرملين الثلاثاء.

وأفاد الكرملين في بيان أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي زار مقر قوات دنيبرو العسكرية" في منطقة خيرسون بدون أن يحدد تاريخ هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى المنطقة التي تحتل القوات الروسية جزءا منها وأعلنت موسكو ضمها العام الماضي مع ثلاث مناطق أوكرانية أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك