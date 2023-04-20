الأمين العام لحلف الناتو يصل إلى كييف في زيارة "غير معلنة" هي الأولى منذ بدء الغزو الروسي

الحرب في أوكرانيا

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يزور "جدار الذكرى" للإشادة بالجنود الأوكرانيين الذين قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. كييف في 20 أبريل/نيسان 2023.

يجري الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس زيارة إلى كييف لم يكن يعلن عنها مسبقا، هي الأولى له منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط 2022، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية نشرت صورا للمسؤول الغربي وسط العاصمة الأوكرانية أمام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك.

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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ قد وصل الخميس إلى كييف، في زيارة غير معلنة هي الأولى له منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط 2022.

ونشرت الكثير من وسائل الإعلام تلك صورا لستولتنبرغ وسط كييف أمام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك. وتظهر الصور ستولتنبرغ منحني الرأس أمام النصب.

ويمتنع الكثير من المسؤولين الغربيين عن الإعلان مسبقا عن زياراتهم إلى كييف لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في الحلف إن "الأمين العام للناتو موجود في أوكرانيا. سننشر المزيد من المعلومات في أقرب فرصة".

وتأتي الزيارة بعد 14 شهرا على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع. وتعهد الناتو الوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وكان ستولتنبرغ دعا في وقت سابق هذا الشهر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة للحلف تعقد في يوليو/تموز. وقال أيضا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سعى إلى إغلاق باب الناتو" لكنه "فشل".

فرانس24/ أ ف ب

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