حلفاء أوكرانيا يجتمعون في ألمانيا لتنسيق مساعدتهم العسكرية لكييف

الحرب في أوكرانيا

اجتماع لوزراء دفاع ألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لمناقشة المساعدة العسكرية لكييف. قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا في 20 يناير/كانون الأول 2023.

يلتقي ممثلون عن حوالي خمسين دولة من حلفاء أوكرانيا الجمعة في قاعدة رامشتاين الأمريكية بألمانيا لتنسيق المساعدات العسكرية لكييف، التي تقول إنها تستعد لشن هجوم كبير مضاد على القوات الروسية. يأتي الاجتماع غداة زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى أوكرانيا وتباحثه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يحض الغربيين باستمرار على تقديم مزيد من المدرعات والمدفعية والذخيرة والطائرات المقاتلة وأنظمة القصف البعيدة المدى.

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يعقد حلفاء أوكرانيا الجمعة اجتماعا في ألمانيا بضغط من الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتنسيق مساعداتهم العسكرية لكييف التي أعلنت أنها تحضّر لشن هجوم كبير مضاد ضد القوات الروسية.

وينظم الاجتماع في قاعدة رامشتاين الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ويعقد بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي عاد لتوه من زيارة لكييف.

وكان ستولتنبرغ أجرى الخميس محادثات مع زيلينسكي الذي يدعو الغربيين باستمرار إلى تقديم مزيد من المدرعات والمدفعية والذخيرة والطائرات المقاتلة وأنظمة القصف البعيدة المدى لضرب المستودعات الروسية أبعد من خط الجبهة.

وحض زيلينسكي الخميس ستولتنبرغ على مساعدته "للتغلب على إحجام شركائنا بشأن تسليم أسلحة معينة".

وتثير مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا انقساما بين مؤيدي كييف، وتبدي ألمانيا ترددا على وجه الخصوص.

لكن سلوفاكيا وبولندا بدأتا بالفعل في تسليم طائرات ميغ -29 المقاتلة السوفياتية إلى أوكرانيا. إلا أن مسألة إرسال طائرات ذات تصميم غربي حديث لم تنته مناقشته بعد. وسيكون هذا أحد الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المناقشات في رامشتاين والتي تجمع ممثلين عن حوالي خمسين دولة.

فرانس24/ أ ف ب

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