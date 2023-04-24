مشروع فرنسي لتوليد الطاقة بالرياح يثير قلقا في بلجيكا قبل قمة أوروبية تستضيفها خاصة بالطاقة النظيفة

01:52 مزرعة رياح في بحر الشمال قبالة الساحل الهولندي ، 3 مايو 2017. © أ ف ب

يجتمع قادة تسع دول أوربية الإثنين في مدينة اوستنده البلجيكية في ما يعرف بقمة بحر الشمال في نسختها الثانية . ويبحث قادة هذه الدول سبل تسريع انتاج الطاقات النظيفة باستخدام توربينات الهواء وقوة الرياح والهيدروجين لتصبح أوروبا أكبر منتج لهذه الطاقة النظيفة في العالم . لكن هذا الهدف قد يصطدم بعدة حواجز من بينها خلاف مستمر منذ سنوات بين فرنسا وبلجيكا بشأن مشروع مزارع توربينات رياح تعتزم باريس إقامتها في منطقة دانكارك عند حدود المياه الإقليمية البلجيكية وهو ما تستنكره بروكسل.