موسكو تعبر عن استيائها من رفض واشنطن منح تأشيرات لصحافيين روس وتؤكد "لن نغفر"

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تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 25 فبراير / شباط 2020، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء إلقائه كلمة في الجلسة السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. ا

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استيائه من عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس الذي كانوا ضمن وفد موسكو المتجه لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك، وقال إن بلاده "لن تغفر أو تنسى" للولايات المتحدة فعلتها هذه. بدورها أكدت الخارجية الأمريكية أنها تواصل إصدار تأشيرات الدخول للمندوبين الروس للحضور إلى الأمم المتحدة، إلا أنها ألمحت إلى أن تقييد موسكو على اعتمادات موظفي السفارة الأمريكية لديها قد يفسر التأخر في المهل اللازمة لإصدار التأشيرات.

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد، أن بلاده "لن تغفر" للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس يرافقونه الإثنين والثلاثاء في زيارته للأمم المتحدة.

وقال لافروف قبل توجهه إلى نيويورك: "لن ننسى ولن نغفر"، وندد بقرار واشنطن، واصفا إياه بأنه "سخيف" و"جبان".

وتولت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في نيسان/أبريل، رغم هجومها على أوكرانيا، التي اعتبرت ذلك "صفعة في وجه المجتمع الدولي".

وقال لافروف "إن دولة تعتبر نفسها الأقوى والأذكى والأكثر حرية وإنصافا جبنت"، مشيرا بسخرية إلى أن هذا "يظهر ما هي قيمة تصريحاتهم حول حرية التعبير".

من جهته، حذر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف من اتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية.

ونقلت عنه وكالات أنباء حكومية قوله: "سنجد وسائل للرد على ذلك، حتى يتذكر الأمريكيون لفترة طويلة أن هذه الأمور يجب عدم القيام بها".

وأشار ريابكوف إلى أنه على رغم "التواصل أكثر من مرة خلال الأيام الماضية" مع الأمريكيين، إلا أن واشنطن "لم تمنح تأشيرات الدخول" للصحافيين الروس الذين كان من المقرر أن يرافقوا لافروف إلى نيويورك.

كذلك، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن مصدر دبلوماسي، قوله إنه بعد هذا الحادث "سيعاني الصحافيون الأمريكيون مضايقات ومتاعب".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تواصل إصدار تأشيرات الدخول للمندوبين الروس للحضور إلى الأمم المتحدة، إلا أنها ألمحت إلى أن تقييد موسكو على اعتمادات موظفي السفارة الأمريكية لديها قد يفسر التأخر في المهل اللازمة لإصدار التأشيرات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ندرس مئات تأشيرات الدخول سنويا لمندوبين روس إلى مناسبات في الأمم المتحدة. لضمان إنجازها خلال المهل، نذكر البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة بشكل دوري، بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى تلقي الطلبات" لهذه التأشيرات في وقت مبكر.

واعتبر أن ذلك "مهم على وجه الخصوص، بسبب الخطوات غير المبررة من قبل روسيا حيال سفارتنا" في موسكو.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا أواخر شباط/فبراير 2022، شددت موسكو شروط الحصول على الاعتمادات اللازمة للحصول على تأشيرات صحافية في روسيا.

والشهر الماضي، أوقف الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا بتهمة التجسس، غير أن الأخير والصحيفة التي يعمل فيها ومسؤولين نفوا ذلك بشدة.

وغيرشكوفيتش، هو أول صحافي أجنبي يتم توقيفه بتهمة التجسس منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

ونقلت "ريا نوفوستي" عن المصدر الدبلوماسي، قوله إن حادث التأشيرات يثبت "قلق واشنطن الوهمي" على غيرشكوفيتش، موضحا: "وإلا لن يكونوا سيعاملون الصحافيين الروس بهذه الطريقة".

فرانس 24/ أ ف ب

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