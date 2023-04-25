أوكرانيا تندد بتصريحات سيرغي لافروف في الأمم المتحدة وتصفها بالـ"نفاق"

الحرب في أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، خلال اجتماع في الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 24 نيسان/أبريل 2023.

استنكر مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك الثلاثاء ما وصفه بـ"نفاق" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. يأتي ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها لافروف في الأمم المتحدة بشأن حماية ميثاق المنظمة الدولية.

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ندد مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك الثلاثاء بما وصفه بـ"نفاق" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قائلا "عرض نفاق متقن، يترأس لافروف مجلس الأمن الدولي مبررا الحرب والقتل الجماعي والدمار الكامل".

وجاء ذلك في تغريدة، أكد مسؤول في الرئاسة الأوكرانية لوكالة الأنباء الفرنسية صحتها. مضيفا أن روسيا "ببساطة تهين الديمقراطية والحرية والمواثيق".

وقال سيرغي لافروف قبيل اجتماع الإثنين، إن نظام الأمم المتحدة "يمر بأزمة عميقة" متهما الغرب وخصوصا الولايات المتحدة بالمسؤولية عن ذلك.

وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا. يتعلق بكيفية استمرار تشكيل العلاقات الدولية من خلال بناء توافق متين يقوم على أساس توازن المصالح أو إعطاء دفع لهيمنة واشنطن بشكل قوي وعدواني".

وكان لافروف قد ترأس الإثنين اجتماعا لمجلس الأمن مع تولي روسيا حاليا الرئاسة الدورية للمجلس. ومن المتوقع أن يترأس اجتماعا آخر الثلاثاء حول الشرق الأوسط يليه مؤتمر صحفي.

فرانس24/ أ ف ب

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