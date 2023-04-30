موسكو تغير قائد اللوجستية العسكرية وبريغوجين يحذر من هجوم أوكراني مضاد قد يشكل "مأساة" لروسيا

الحرب في أوكرانيا

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رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين يحذر من هجوم أوكراني مضاد قد يشكل "مأساة" لروسيا.

عينت موسكو الأحد الجنرال أليكسي كوزمنكوف قائدا للوجستية العسكرية بدلا من الجنرال ميخائيل ميزينتزيف، في خطوة تأتي بعد تأكيد أوكرانيا أن تحضيراتها لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية "شارفت على نهايتها". من جهته، نبّه رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين الأحد إلى أن هذا الهجوم المضاد المتوقع يمكن أن يشكل "مأساة" لروسيا، وتذمر من شح الذخيرة لدى مقاتليه.

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الهجوم الأوكراني المضاد يمكن أن يشكل "مأساة" لروسيا، بهذه العبارات رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أبدى مخاوفه من تداعيات هجوم تقول كييف إن الاستعداد له "شارفت على نهايتها'. يأتي هذا التصريح فيما أعلنت روسيا الأحد تعيين قائد جديد للوجستية العسكرية.

وتقود مجموعو فاغنر منذ أشر الهجوم الروسي على مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تمثل مركز القتال بين قوات كييف وموسكو.

ويعد بريغوجين حليفا للرئيس فلاديمير بوتين، لكنه يخوض بصفته رئيس مجموعة عسكرية خاصة صراع نفوذ مع وزارة الدفاع الروسية.

وقال "نحن (فاغنر) لدينا 10-15% فقط من القذائف التي نحتاج اليها"، محملا قيادة الجيش الروسي مسؤولية ذلك.

جاءت تصريحاته في مقابلة مع المراسل الحربي الروسي الموالي للكرملين سيميون بيغوف.

وتوقع يفغيني بريغوجين أن تشن أوكرانيا هجوما مضادا في منتصف أيار/مايو. وقال في هذا الصدد إن "الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا".

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تغيير قائد اللوجستية العسكرية

إلى ذلك،أعلنت موسكو الأحد تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف قائدا للوجستية العسكرية بدلا من الجنرال ميخائيل ميزينتزيف، في خطوة تأتي بعد تأكيد أوكرانيا أن تحضيراتها لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية شارفت على نهايتها.

وأفاد الجيش في بيان عن "تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف نائبا لوزير الدفاع الروسي مكلفا الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة الروسية".

وكان كوزمنكوف يشغل منذ العام 2019 منصب المدير المساعد للحرس الوطني الروسي ("روسغفارديا").

من جهته، كان ميزينتزيف يتولى القيادة اللوجستية منذ أيلول/سبتمبر، علما بأنه سبق له تولي قيادة مركز السيطرة على الدفاع الوطني.

وفرضت أطراف غربية على ميزينتزيف الذي اصطلحت وسائل إعلام خارجية على تسميته "جزار ماريوبول"، عقوبات لدوره في الحصار الذي فرضه الجيش الروسي لأشهر على المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وتعريضها لدمار هائل قبل احتلالها بالكامل في أيار/مايو 2022.

ولم يصدر عن الجيش الروسي أو في وسائل الإعلام المحلية، أي إعلان رسمي عن إبعاد ميزينتزيف من منصبه.

وواجه الامداد اللوجستي الروسي مصاعب جمة منذ بدء غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. ووضعت إمكاناته على المحك مع قرار الرئيس فلاديمير بوتين في أيلول/سبتمبر، إطلاق حملة تعبئة شملت مئات الآلاف من الرجال سعيا لوقف الخسائر الميدانية التي كانت قواته تمنى بها على يد الجيش الأوكراني المدعم بأسلحة غربية.

ويأتي الإعلان الروسي بعد يومين من تأكيد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن الاستعدادات للهجوم المضاد "شارفت على نهايتها".

وأضاف في مؤتمر صحافي الجمعة "تمّ التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئيا. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون".

وتقول كييف منذ أشهر إنها تعتزم شنّ هجوم لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

فرانس24/ أ ف ب

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