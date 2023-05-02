يوروبول: توقيف 288 شخصا في عملية أمنية دولية استهدفت شبكة "الإنترنت المظلم"

مقر وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، هولندا في 2 ديسمبر/كانون الأول 2016.

نجحت عملية أمنية دولية مشتركة نسقتها وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) وشاركت فيها تسع دول في تفكيك شبكة تعمل على "الإنترنت المظلم"، ما سمح بإغلاق موقع إلكتروني بارز وتوقيف 288 مشتبها بهم مصنفين كأهداف "عالية القيمة"، إلى جانب مصادرة أكثر من 50 مليون يورو واسترجاع أسلحة وضبط مخدرات.

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قالت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) الثلاثاء إن عملية أمنية دولية قد أفضت إلى إغلاق موقع إلكتروني هام على شبكة "الإنترنت المظلم"، وسمحت بتوقيف 288 مشتبها بهم ومصادرة أكثر من 50 مليون يورو نقدا وفي شكل عملات مشفرة واسترجاع أسلحة وضبط مخدرات.

وأوضحت الوكالة في بيان بأن عملية "سبيكتور" المشتركة بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والبريطانية والبرازيلية والأوروبية، قد أدت لمصادرة نحو طن من المخدرات و117 قطعة سلاح ناري.

وأضاف بيان الوكالة التي تتخذ مقرا في لاهاي: "في عملية نسقتها يوروبول وشاركت فيها تسع دول، ضبطت سلطات إنفاذ القانون موقع الإنترنت المظلم غير القانوني "مونوبولي ماركت" وأوقفت 288 مشتبها في تورطهم في شراء أو بيع مخدرات على الويب المظلم". وأوضح نفس البيان أنه "تم اعتبار عدد من هؤلاء المشتبه بهم أهدافا عالية القيمة".

جاءت هذه العملية في أعقاب عملية ناجحة أخرى نفذتها الشرطة الألمانية في 2021 وصادرت خلالها البنية التحتية لموقع "مونوبولي ماركت".

"معلومات استخبارية وأدلة قدمتها ألمانيا"

وأكدت يوروبول أنها "كانت تجمع معلومات استخبارية بناء على أدلة قدمتها السلطات الألمانية". موضحة بأن "المعلومات عن الأهداف التي جاءت من خلال مطابقة وتحليل البيانات والأدلة التي جُمعت كانت بمثابة أساس لمئات التحقيقات الوطنية".

وقالت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية أيضا: "نتيجة لذلك، تم توقيف 288 بائعا ومشتريا شاركوا في عشرات الآلاف من عمليات بيع البضائع غير المشروعة في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل".

وحصل أكبر عدد من التوقيفات في الولايات المتحدة بواقع 153 توقيفا، وفي بريطانيا 55، وألمانيا 52، وهولندا 10.

من جانبها، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن العديد من المشتبه بهم تمت إدانتهم أو تتم محاكمتهم في أعقاب عملية "سبيكتور" التي وصفتها بأنها "أكبر عملية دولية ضد الاتجار في الفنتانيل والمواد الأفيونية عبر الويب المظلم". ولفتت الوزارة في بيان إلى أن من بينهم رجل من فلوريدا حكم عليه بالسجن 16 عاما في كانون الأول/ديسمبر بتهمة حيازة مخدرات وتوزيعها.

وأشارت يوروبول إلى أن الشرطة صادرت 50,8 مليون يورو (53,4 مليون دولار) نقدا وفي شكل عملات مشفرة وصادرت 850 كيلوغراما من المخدرات تتكون غالبيتها من الأمفيتامينات.

كما ضبطت الشرطة 43 كيلوغراما من الكوكايين و43 كيلوغراما من عقار "إم دي إم إيه" وأكثر من 10 كيلوغرامات من عقار "إل إس دي" وحبوب "إكستاسي".

"رسالة إلى المجرمين على الإنترنت المظلم"

وقالت مديرة يوروبول كاترين ديبول إن "تحالفنا كسلطات لإنفاذ القانون عبر ثلاث قارات يثبت أننا أكثر فعالية عندما نعمل معا". وتابعت ديبول: "هذه العملية تبعث رسالة قوية إلى المجرمين على شبكة الإنترنت المظلم مفادها أن قوات إنفاذ القانون الدولية لديها الوسائل والقدرة على تحديد هويتكم ومحاسبتكم على أنشطتكم غير القانونية".

من جهته، قال قائد شرطة مكافحة الجرائم المعلوماتية الهولندية نان فان دي كويفرينغ في بيان "قد يتخيل المجرمون أنفسهم مجهولين على شبكة الإنترنت المظلم، لكنهم ليسوا كذلك". وتابع كويفرينغ: "إثر هذه العملية، نشرنا قائمة على شبكة الإنترنت المظلم تحتوي على جميع الأسماء المستعارة للباعة الموقوفين". وأضاف أن المشترين يعرفون بهذه الطريقة أنهم لا يمكنهم أن يثقوا في الأفراد المدرجين في القائمة.

بعد عملية "كوكي مونستر"

كما تأتي عملية "سبيكتور" بعد شهر من تعطيل واحدة من أكبر الأسواق على الإنترنت لبيع الهويات وكلمات المرور المسروقة. وبقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) والشرطة الهولندية، أدت تلك العملية التي أطلق عليها اسم "كوكي مونستر" إلى توقيف 119 مشتبها به وشاركت فيها 17 دولة في أنحاء العالم.

واستهدفت "كوكي مونستر" موقع "جينيسيس ماركت" حيث قام مجرمون ببيع وشراء هويات وكلمات مرور مسروقة لأكثر من مليوني شخص. وكان مقر الموقع في روسيا، وفق وزارة الخزانة الأمريكية التي قالت إنها فرضت عقوبات على "جينيسيس ماركت".

وملف تعريف الارتباط (كوكي) هو جزء من بيانات الكمبيوتر التي تسهّل إعادة فتح صفحات الويب، و"كوكي مونستر" هي شخصية ذات فرو أزرق من المسلسل التلفزيوني الأمريكي للأطفال "شارع سمسم" (سيسامي ستريت).

كذلك، كانت السلطات الألمانية والأمريكية أغلقت في أبريل/نيسان 2022 موقع "هيدرا" الذي تقدر قيمة معاملاته بنحو 1,23 مليار يورو.

ومن بين العمليات السابقة الأخرى التي استهدفت مواقع على الويب المظلم "ديسرابتور" في 2020 و"دارك هانتور" في 2021، وقد أدت إلى توقيف أكثر من 320 شخصا.

رغم ذلك، اعترف وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند بأن هذه مثل تلك العمليات "تعرقل" نشاط المجرمين "لبعض الوقت". وأضاف في مؤتمر صحفي بواشنطن "لكن يمكن أن يعيدوا الظهور".

فرانس24/ أ ف ب

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