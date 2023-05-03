الرئيس الأوكراني في زيارة مفاجئة إلى فنلندا لحضور قمة تجمع قادة دول الشمال

الحرب في أوكرانيا

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في جيتومير ، 24 أبريل 2023.

انضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء لقمة تجمع قادة دول الشمال في فنلندا، حيث أعلنت هلنسكي وصوله في زيارة مفاجئة. ومن المرتقب أن يعقد مباحثات مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الذي انضمت بلاده مؤخرا إلى حلف شمال الأطلسي، ستتمحور حول "النضال الذي تخوضه أوكرانيا للدفاع عن نفسها" وفق الرئاسة في بيان.

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى فنلندا في زيارة مفاجئة يشارك خلالها في قمة تجمع قادة دول الشمال الخمس، وفق ما أعلنت هلسنكي.

وتضمن بيان للرئاسة الفنلندية أن زيلينسكي سيحضر القمة وسيعقد مباحثات مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الذي انضمت بلاده مؤخرا إلى حلف شمال الأطلسي، ستتمحور حول "النضال الذي تخوضه أوكرانيا للدفاع عن نفسها".

كما سيجري زيلينسكي محادثات ثنائية مع كل من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، والنرويجي يوناس غار ستور، والدانماركي ميتي فريدريكسن والإيسلندية كاترين جاكوبسدوتير، وفق المصدر نفسه.

فرانس24/ أ ف ب

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