مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار تتضمن صواريخ قصيرة المدى تطلق من الجو

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول زيارة خارجية له منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده.الولايات المتحدة، واشنطن 21 كانون الأول، ديسمبر 2022.

تعتزم الولايات المتحدة عن إعلان حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا تتضمن لأول مرة صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو. وقد تساعد الصواريخ أوكرانيا على النيل من المواقع البرية الروسية وتزويد القوات البرية الأوكرانية المتقدمة بدعم جوي. وقال مسؤولان أمريكيان اشترطا عدم نشر اسميهما إن الحزمة تشمل مدافع هاوتزر عيار 155 ملم. وهذه الحزمة هي السابعة والثلاثون من حزم المساعدات الأمنية التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

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قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا، تتضمن لأول مرة صواريخ "هيدرا 70" قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو.

و"هيدرا 70" هو صاروخ غير موجه يطلق من الجو من إنتاج شركة جنرال دايناميكس. ويطلق الصاروخ عادة من جيوب مثبتة في الطائرات.

وقد تساعد الصواريخ أوكرانيا على النيل من المواقع البرية الروسية، وتزويد القوات البرية الأوكرانية المتقدمة بدعم جوي، في الوقت الذي تعتزم فيه كييف شن هجوم في الربيع.

وقال المسؤولان اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما، إن الحزمة تشمل مدافع هاوتزر عيار 155 ملم.

وذكر المسؤولان أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال ذخيرة لأنظمة هيمارس وهاوتزر وصواريخ تاو المضادة للدبابات وقذائف مورتر.

وأضافا أن الحزمة ستتضمن معدات لإزالة الأنقاض وشاحنات، وأشارا إلى أنها لا تزال قيد النقاش، وقد يطرأ تغيير عليها.

وهذه الحزمة هي السابعة والثلاثون من حزم المساعدات الأمنية التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، بتكلفة إجمالية تقارب 36 مليار دولار.

فرانس24/ أ ف ب

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