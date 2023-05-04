زيلينسكي يؤكد من لاهاي على ضرورة إنشاء محكمة للنظر في "جريمة العدوان الروسي" ومحاكمة بوتين

الحرب في أوكرانيا

كلمة الرئيس الأوكراني خلال كلمة ألقاها من مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في كلمة ألقاها من لاهاي بضرورة محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "أفعاله الإجرامية". وقال زيلينسكي "نريد كلنا أن نرى فلاديمير بشكل مختلف هنا في لاهاي، في صورة الشخص الذي يستحق أن يُعاقب على أفعاله الإجرامية هنا، في عاصمة القانون الدولي، أثق بأن هذا سيحدث عندما ننتصر". وأكد في نفس السياق على ضرورة "إنشاء محكمة للنظر في جريمة العدوان الروسي".

إعلان اقرأ المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنبغي محاكمته على "أفعاله الإجرامية".

وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه في مدينة لاهاي الهولندية حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية "نريد كلنا أن نرى فلاديمير بشكل مختلف هنا في لاهاي، في صورة الشخص الذي يستحق أن يُعاقب على أفعاله الإجرامية هنا، في عاصمة القانون الدولي. أثق بأن هذا سيحدث عندما ننتصر".

وشدد زيلينسكي في نفس السياق على ضرورة إنشاء محكمة "للنظر في جريمة العدوان الروسي".

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت في مارس/ آذار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم ترحيل أطفال من أوكرانيا قسريا.

وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض أي اختصاص لها بنظر الأمر وتنفي ارتكاب أي فظائع خلال ما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

واستقبل رئيس المحكمة الجنائية الدولية زيلينسكي لدى وصوله. ولوح الرئيس الأوكراني، مرتديا الزي الكاكي الشهير، لأسرة أوكرانية تقف خارج مبنى المحكمة لدى خروجه وكان أفرادها يهتفون "المجد لأوكرانيا".

وهذه هي أول زيارة رسمية لزيلينسكي إلى هولندا فيما زار عدة عواصم أجنبية من بينها لندن وباريس وواشنطن منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022.

وسيعقد زيلينسكي، الذي اجتمع مع مشرعين هولنديين في وقت سابق اليوم، اجتماعات أيضا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك