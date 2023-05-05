أبرز المحطات في حياة ملك بريطانيا تشارلز الثالث

تتويج تشارلز الثالث

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الملك تشارلز الثالث يلقي خطابا أمام مجلسَي البرلمان في قصر ويستمنستر وسط لندن في 12 أيلول/سبتمبر 2022.

تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث في السادس من أيار/مايو بلندن في مراسم دينية تنظم بأبهة تتقنها الملكية البريطانية وسيميزها حضور الابن الأمير هاري. وبعد ثمانية أشهر على اعتلائه العرش بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما سيصبح تشارلز الثالث الملك البريطاني الأربعين الذي يتوج في كنيسة ويستمنستر منذ وليام الفاتح في 1066. كما سيتم خلال الحفل تتويج الملكة كاميلا ذات الـ75 عاما.

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يرتقب أن تشهد بريطانيا ابتداء من السادس من أيار/مايو ثلاثة أيام من الاحتفالات بتتويج تشارلز الثالث ملكا. ويتجذر الاحتفال الديني في التقاليد الملكية، غير أن الملك أراد تحديثه.

ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ) ويستمر حوالي ساعة تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الإنغليكانية.

وفي ما يلي بعض المحطات الرئيسية في حياة الملك المنتظر تتويجه خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية:

- 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948: ولادة الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج أمير إدنبرة في قصر باكنغهام، ليصبح الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

- 6 شباط/ فبراير 1952: وفاة جده الملك جورج السادس. أصبحت والدته الملكة إليزابيث الثانية. في عمر الثالثة، بات الأمير تشارلز الوريث المباشر للعرش.

- نيسان/ أبريل 1962: التحق بمدرسة غوردونستون الداخلية في إسكتلندا.

- 1 تموز/ يوليو 1969: والدته تتوجّه أميرا لويلز في حفل متلفز في قلعة كارنارفون.

- 1970: تخرج في جامعة كامبريدج.

- 1971-1976: التحق بالبحرية الملكية البريطانية.

- 29 تموز/ يوليو 1981: تزوج من ديانا سبنسر في احتفال بكاتدرائية القديس بولس بلندن في حفل حضره نحو 750 مليون مشاهد حول العالم. وقد أصبحت ديانا أميرة ويلز.

- 21 حزيران/ يونيو 1982: ولادة الأمير وليام.

- 15 أيلول/سبتمبر 1984: ولادة الأمير هنري (الملقب هاري).

- 9 كانون الأول/ ديسمبر 1992: انفصل رسميا عن ديانا.

- 28 آب/ أغسطس 1996: وقع الطلاق من ديانا التي ظلت أميرة لويلز.

- 31 آب/ أغسطس 1997: وفاة ديانا في حادث سير بباريس. تشارلز يصر على دفنها مع مرتبة الشرف الملكية.

-9 نيسان/ أبريل 2005: تزوج من كاميلا باركر بولز في وندسور.

- 8 أيلول/ سبتمبر 2022: الأمير تشارلز يصبح الملك تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

- كانون الثاني/ يناير 2023: بعد شهر من مسلسل وثائقي يدين العائلة الملكية نشر هاري سيرته الذاتية "البديل" التي تنتقد العائلة المالكة بشدة والملك لا يعلق.

- 29 آذار/ مارس 2023: أول رحلة خارجية للملك وكاميلا إلى ألمانيا. كانت الرحلة تشمل فرنسا لكن هذه المحطة ألغيت بسبب التوتر الاجتماعي.

- 06 أيار/مايو 2023: الموعد المقرر لتتويج الملك والملكة في كنيسة ويستمنستر في لندن.

فرانس24/ أ ف ب

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