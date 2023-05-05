إيطاليا تطالب فرنسا بالاعتذار عن تصريحات "مهينة" بشأن أزمة المهاجرين

الهجرة غير الشرعية

وصول قارب صيد على متنه نحو 500 مهاجر إلى ميناء كروتوني بجنوب إيطاليا يوم السبت 11 مارس/ آذار 2023.

طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة فرنسا بتقديم اعتذار لإنهاء خلاف بشأن ما اعتبرتها روما تصريحات "مهينة" لإيطاليا ورئيسة وزرائها اليمينية جورجيا ميلوني بشأن إدارة أزمة المهاجرين الذين يصلون بالقوارب.

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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة نشرت الجمعة إن الحكومة الفرنسية يجب أن تعتذر لإنهاء خلاف بشأن ما اعتبرتها روما تصريحات "مهينة" طال بعضها أزمة المهاجرين الذين يصلون بالقوارب.

وفي نفس السياق ألغى تاياني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، الخميس زيارة إلى باريس بعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبرها تاياني "إهانات" لإيطاليا ورئيسة وزرائها اليمينية جورجيا ميلوني.

وصرح تاياني لصحيفة كورييري ديلا سيرا "لا يمكن لوزير خارجية أن يجرؤ على فعل ما فعله هذا السيد"، في إشارة إلى دارمانان.

وأوضح "إذا وجه شخص ما إساءة غير مبررة، فإن أقل ما يمكن أن يفعله هو الاعتذار. ولقد أساء في هذه الحالة إلى جميع الإيطاليين، وكذلك للحكومة ورئيسة الوزراء".

ويذكر أن دارمانان قد صرح لإذاعة آر.إم.سي بأن ميلوني "غير قادرة على حل مشاكل الهجرة التي انتُخبت على أساسها" واتهمها بالكذب على الناخبين بالقول إن بوسعها إنهاء أزمة وصول أعداد متزايدة من المهاجرين بالقوارب.

كما شبهها بالزعيمة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، الخصم السياسي للرئيس إيمانويل ماكرون. وقال دارمانان "اليمين المتطرف لديه خصلة سيئة وهي الكذب على الناس".

فرانس24/ رويترز

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