قتلى وجرحى في إطلاق نار جديد بصربيا والشرطة تبحث عن منفذ الهجوم

سيارات إسعاف وشرطة في قرية مالو أوراجي، صربيا، 5 مايو 2023.

غداة عملية إطلاق نار دامية بمدرسة في بلغراد، شهدت صربيا الخميس مجددا حادثة مماثلة، حيث قتل ثمانية أشخاص وأصيب آخرون عندما أطلق شخص النار من داخل مركبة متحركة باستخدام سلاح آلي، قرب مدينة ملادينوفاك، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية. ولا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي وصفه وزير الداخلية براتيسلاف غاسيتش بالـ"عمل الإرهابي".

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أفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 13 مساء الخميس في إطلاق نار قرب مدينة ملادينوفاك الصربية على بعد نحو 60 كلم جنوبي العاصمة بلغراد.

وأوردت قناة "آر تي إس" العامة بأن المنفذ أطلق النار من داخل مركبة متحركة باستخدام سلاح آلي قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفة أن الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى قريتين في المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار.

وأرسل عدد من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة بينما حلقت مروحيات فوق الموقع. فيما وصف وزير الداخلية الصربي براتيسلاف غاسيتش الواقعة بأنها "عمل إرهابي".

وأفادت قناة "إن 1" بأن أشخاصا قلقين على أقاربهم تجمعوا خارج مركز الطوارئ الطبي في بلغراد حيث نُقل ثمانية من الجرحى على الأقل. وحضرت وزيرة الصحة إلى المركز في زيارة وجيزة.

وجاءت الحادثة غداة عملية إطلاق نار غير مسبوقة شهدتها مدرسة في بلغراد قتل خلالها تلميذ يبلغ 13 عاما ثمانية من رفاقه وحارسا أمنيا في واقعة أثارت صدمة في البلاد.

وتحدث الرئيس ألكسندر فوتشيتش مساء الأربعاء عن "أحد أصعب الأيام" في تاريخ صربيا المعاصر.

فرانس24/ أ ف ب

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