🔴 مباشر: مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا
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تتجه أنظار العالم إلى لندن التي تحتضن السبت مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في حفل تاريخي هو الأكبر منذ سبعة عقود. وبحضور ملوك ورؤساء وشخصيات من مختلف دول العالم يقام جزء كبير من المراسم الأنغليكانية في كنيسة ويستمنستر، في تقليد متوارث منذ ألف عام. يتزامن الحدث الاستثنائي الذي سيجذب آلاف السياح مع بدء عطلة نهاية أسبوع من الاحتفالات بينها الأحد حفل موسيقي في قلعة وندسور رفض نجوم بريطانيون المشاركة فيه، ثم عطلة عامة الاثنين دعي خلالها البريطانيون إلى القيام بأعمال تطوعية.
- 09:30 ينطلق موكب الزوجين الملكين عند العاشرة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي على متن عربة مكيفة حديثة صممت خصيصا لمراسم اليوبيل الماسي للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وتستمر مراسم التتويج مدة ساعتين.
- 08:30 أجواء احتفالية غير مسبوقة تشهدها بريطانيا تزامنا مع حدث تتويج تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، إذ حج آلاف البريطانيين منذ صباح السبت إلى مواقع مسار موكب الملك، بل إن كثيرا منهم قضى ليلته داخل الخيام في الحدائق المحادية لقصر بكنغهام.
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08:00 يقام جزء كبير من المراسم الأنغليكانية في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن، وستتوج خلالها أيضا زوجته الثانية كاميلا ملكة، لكن سيكون هناك أيضا خروج واضح عن التقاليد مع مشاركة أساقفة نساء وقادة ديانات أقلية، وقائمة مدعوين أكثر تنوعا وتمثيلا للمجتمع البريطاني.
Westminster Abbey is ready for the #Coronation of King Charles III and Queen Camilla. pic.twitter.com/LfS3wJBK4k— The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023
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