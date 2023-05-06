تتويج تشارلز الثالث

🔴 مباشر: مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

02:10 الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا على متن عربة ملكية في طريقها نحو قصر باكينغهام بلندن. 02 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. © أ ف ب

تتجه أنظار العالم إلى لندن التي تحتضن السبت مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في حفل تاريخي هو الأكبر منذ سبعة عقود. وبحضور ملوك ورؤساء وشخصيات من مختلف دول العالم يقام جزء كبير من المراسم الأنغليكانية في كنيسة ويستمنستر، في تقليد متوارث منذ ألف عام. يتزامن الحدث الاستثنائي الذي سيجذب آلاف السياح مع بدء عطلة نهاية أسبوع من الاحتفالات بينها الأحد حفل موسيقي في قلعة وندسور رفض نجوم بريطانيون المشاركة فيه، ثم عطلة عامة الاثنين دعي خلالها البريطانيون إلى القيام بأعمال تطوعية.