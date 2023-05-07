حفل موسيقي ومهرجان شعبي... تواصل الاحتفالات في بريطانيا بتتويج الملك تشارلز الثالث

تتويج تشارلز الثالث

ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا يقفان على شرفة قصر باكنغهام بعد حفل تتويجهما في لندن، بريطانيا، 6 مايو 2023.

استكمالا لثلاثة أيام من الاحتفالات بتتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، دُعي عموم المواطنين للمشاركة الأحد في "غداء كبير" في إطار الحفلات التي تشهدها الأحياء، حيث سيكون "كعك التتويج" على القائمة. وفي المساء، سيقام حفل موسيقي بقلعة وندسور غرب لندن، يرتقب أن يحضره 10 آلاف بريطاني تم اختيارهم بشكل عشوائي ويتميز برفض النجوم البريطانيين المشاركة فيه. ويتصدر كل من ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي، ملصقا خاصا بهذا الحفل. عقب ذلك، ستدعو العائلة المالكة البريطانيين للقيام بأعمال تطوعية الاثنين في الثامن من أيار/مايو، الذي سيكون يوم عطلة.

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يشارك ملك بريطانيا المتوج تشارلز الثالث في حفل موسيقي الأحد يضم مغنيين مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي وتحتضنه قلعة وندسور عقب إقامة حفلات في الشوارع بمختلف أنحاء بريطانيا في إطار الاحتفالات بتتويجه.

وتوج تشارلز الثالث السبت ملكا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ سبعة عقود سعى للمزج بين 1000 عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.

ولم يشاهد أفراد العائلة المالكة منذ ظهورهم في شرفة قصر بكنغهام عقب مراسم التتويج، لكن كبار الأعضاء سيظهرون الأحد.

سيحضر الأمير إدوارد الأخ الأصغر للملك، وشقيقته الأميرة آن والأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، ابنة شقيق تشارلز الآخر الأمير أندرو، أحداث "الغداء الكبير" للانضمام إلى ما يقدر بنحو 50 ألف حفل من الحفلات التي ستقام في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

وسيكون رئيس الوزراء ريشي سوناك من بين الذين يستضيفون مأدبة غداء مع ضيوف تشمل عائلات ومجموعات شبابية أوكرانية.

وقال في بيان "في كل الأحوال، سيتجمع آلاف الأصدقاء والجيران اليوم لتزيين الشوارع بالأعلام الصغيرة واحتساء الشاي والكعك في حفلات الشوارع والفعاليات المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

في وقت لاحق، سينضم تشارلز وزوجته كاميلا وكبار العائلة

المالكة الآخرين إلى 20 ألف شخص من الجمهور والضيوف المدعوين لحضور "الحفل الموسيقي" الذي سيقام في وندسور قصر الملك غربي لندن.

ومن أبرز فعاليات الحفل ما أطلق عليه "إنارة الأمة" حين تُنار المعالم والمناطق ذات الجمال الطبيعي في جميع أنحاء البلاد بتسليط الأضواء الكاشفة عليها أو استخدام الليزر.

فرانس24/ أ ف ب

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