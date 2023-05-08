استقالة وزير التربية الصربي بعد عدة أيام على عملية إطلاق نار دامية داخل مدرسة

زهور وورود موضوعة أمام المدرسة في العاصمة الصربية بلغراد التي شهدت مجزرة راح ضحيتها ثمانية تلاميذ في إطلاق نار. 5 مايو/أيار 2023.

قدم برانكو روزيتش وزير التربية الصربي استقالته النهائية من الحكومة بعد مرور عدة أيام على عملية إطلاق نار دامية قتل فيها ثمانية تلاميذ وعنصر أمني. ووصف الوزير الحادث بأنه "مأساة كارثية" صدمت الأمة البلقانية، بينما صنفها رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية البطريرك بورفيريج بأنها "كارثة لم يسبق لها مثيل في أمتنا ووطننا".

إعلان اقرأ المزيد

بعد أربعة أيام من مجزرة في مدرسة قتل خلالها فتى في الثالثة عشرة ثمانية تلاميذ وعنصرا أمنيا، قدم وزير التربية الصربي برانكو روزيتش الأحد استقالته من منصبه.

وقدم برانكو روزيتش تعازيه إلى عائلات ضحايا "مأساة كارثية" صدمت الأمة البلقانية، وذلك في رسالة مفتوحة إلى رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش. وكتب الوزير على تويتر "أقدم استقالتي النهائية من منصب وزير التربية داخل حكومة جمهورية صربيا".

وروزيتش عضو في حزب صربيا الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم. وعزا هذه المجزرة غير المسبوقة في البلاد إلى الإنترنت وألعاب الفيديو و"القيم الغربية". وتم تكريم الضحايا بقداس في كنائس بلغراد، ووصف رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية البطريرك بورفيريج إطلاق النار بأنه "كارثة لم يسبق لها مثيل في أمتنا ووطننا".

وكانت أحزاب المعارضة والمجموعات الحقوقية طالبت فورا باستقالته إثر المأساة. وبعد أقل من 48 ساعة على إطلاق النار في المدرسة، شهدت صربيا جريمة أخرى تمثلت في قتل شاب (21 عاما) ثمانية أشخاص قرب بلغراد بواسطة سلاح رشاش.

ووعد الرئيس ألكسندر فوتشيتش بإطلاق خطة واسعة لنزع السلاح. ويحتفظ 39 في المئة من سكان صربيا بسلاح ناري، في أعلى نسبة امتلاك المدنيين لأسلحة في أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك