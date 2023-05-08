البريطانيون مدعوون للقيام بأعمال تطوعية ابتهاجا بتتويج الملك تشارلز الثالث

تتويج تشارلز الثالث

دعي آلاف البريطانيين الإثنين في يوم عطلتهم للقيام بأعمال تطوعية احتفالا بتتويج الملك تشارلز الثالث على عرش البلاد خلفا لوالدته إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر/أيلول 2022. يأتي ذلك في الوقت الذي ندد فيه مناهضون للنظام الملكي بالإجراءات التي اتخذتها الشرطة لتأمين تتويج الملك تشارلز الثالث قائلين إن حق التظاهر السلمي لم يعد مكفولا في البلاد بعد اعتقال عشرات المحتجين واحتجازهم بمن فيهم ناشطون بيئيون.

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في يوم عطلتهم الرسمية الإثنين الذي يختتم عطلة نهاية أسبوع طويلة شهدت مراسم الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث، دُعي البريطانيون للمشاركة في أعمال تطوعية في سائر البلاد. فبعد يومين من الاحتفالات، بدأت السبت بالتتويج في ويستمنستر آبي ثم بالاحتفالات الأحد مع آلاف مآدب الغداء بين الجيران وحفل موسيقي كبير، خُصص الإثنين للأعمال التطوعية. سيتم القيام بمئات الآلاف من الأعمال التطوعية تشارك فيها أكثر من 1500 جمعية من أنحاء البلاد.

لن يشارك الملك تشارلز والملكة كاميلا ولكن من المتوقع أن يساهم أفراد آخرون من العائلة المالكة. سينضم وليام وكايت، على سبيل المثال، إلى الكشافة وشقيق الملك الأمير إدوارد وزوجته صوفي في ريدينغ (غرب لندن) إلى جمعية لتدريب كلاب الإرشاد.

بعد ثمانية أشهر على اعتلائه العرش عقب وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية، توج تشارلز الثالث السبت في ويستمنستر آبي خلال مراسم دينية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد أمام حوالى 2300 مدعو، وبعد ذلك توجت زوجته كاميلا ملكة.

وأقيمت مراسم التتويج للمرة الأولى منذ 70 عاما، إذ تعود نسختها الأخيرة إلى 1953 حين اعتلت والدة تشارلز إليزابيث الثانية العرش. وتابع أكثر من 14 مليون مشاهد في بث مباشر على شبكة "بي بي سي" لحظة وضع كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي على رأس تشارلز الثالث (74 عاما) تاج القديس إدوارد.

وشارك البريطانيون الأحد في في مآدب غداء بين الجيران، قبل إحياء حفل موسيقي كبير في قلعة وندسور في المساء، شارك فيها نجوم مثل كاتي بيري وليونيل ريتشي.

انتقاد الاعتقالات

غير مكترثين بهذا التتويج، لم يكن لدى أكثر من 70 بالمئة من البريطانيين أي نية للمشاركة في أي احتفال، وفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" مؤخرا.

لا يتمتع تشارلز بشعبية والدته إليزابيث الثانية التي توفيت في أيلول/سبتمبر. وتظاهر محتجون مناهضون للملكية في لندن السبت مع مرور الموكب، وفي إسكتلندا وويلز كذلك. يعتقد حوالى 15 بالمئة من البريطانيين أنه يجب إلغاء النظام الملكي.

واعتقلت شرطة لندن صباح السبت ستة من قادة حركة "جمهورية" المناهضة للنظام الملكي، بينهم رئيس الحركة غراهام سميث. وتم إطلاق سراحهم بعد ساعات في المساء. وأثار توقيفهم انتقادات حادة.

انتقد سميث بشدة على شبكة "بي بي سي" الإثنين القانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع والذي يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات للقبض على الأشخاص المشتبه في أنهم يسعون إلى إحداث "اضطرابات خطيرة" في النظام العام. وقال "اعتقلونا لأن القانون تم إقراره على عجل الأسبوع الماضي لمنحهم سلطة اعتقالنا بأي ذريعة تافهة... هذا القانون يعني أنه لم يعد لدينا الحق في التظاهر في هذا البلد، نملك حرية التظاهر فقط بإذن من الشرطة والسياسيين".

في المجموع، أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت 64 متظاهرا السبت على هامش التتويج، ومن بين المعتقلين نشطاء بيئيون.

فرانس24/ أ ف ب

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