هجوم صاروخي يستهدف مدينة أوديسا الأوكرانية وصفارات الإنذار تدوي في كييف

سمع دوي انفجار في أعقاب هجوم صاروخي استهدف مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود خلال ليلة الأحد على الإثنين، فيما دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف ومناطق أخرى من البلاد للتحذير من غارات جوية. وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، إن هجوما صاروخيا نفذ على المدينة. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مجموعة فاغنر بقاءها في باخموت بعد "وعد" من الجيش الروسي بالحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر.

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قال مسؤول أوكراني إن انفجارا سمع في أعقاب هجوم صاروخي استهدف مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود خلال الليل، في حين دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف ومناطق أخرى من البلاد، للتحذير من غارات جوية.

وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، في قناته على تلغرام: "نفذ العدو هجوما صاروخيا".

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف على قناتها على تلغرام بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي: "الدفاعات الجوية تعمل على أطراف كييف.. ابقوا في الملاجئ لحين انتهاء التحذير من الغارات الجوية".

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية أيضا أن انفجارا وقع في أوديسا، تلاه حريق وصوت انفجارات في خيرسون في الجنوب.

فاغنر باقية في باخموت

وفي وقت سابق الأحد، أكد رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، أنه تلقى "وعدا" من الجيش الروسي بالحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر، بعدما هدد بسحب قواته من مدينة باخموت شرق أوكرانيا، في حين أصبح احتمال شن هجوم أوكراني مضاد أكثر ترجيحا مع هجمات جديدة بمسيرات على شبه جزيرة القرم.

وأكدت الإدارة الروسية في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو في عام 2014، أن أوكرانيا أطلقت حوالي 10 مسيرات على مدينة سيفاستوبول الساحلية، مؤكدة أنه تم تحييدها بواسطة المضادات الجوية والتشويش الإلكتروني.

وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم المدينة: "لم تتضرر أي بنية تحتية في المدينة".

والسبت، أعلنت السلطات الروسية أنها أسقطت صاروخا بالستيا أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم، ونادرا ما يتم الإبلاغ عن أحداث مماثلة.

ومنذ صيف 2022، تعرضت شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو في العام 2014 لهجمات بمسيرات بشكل مستمر. وفي نهاية نيسان/أبريل، تسببت إحداها بحريق هائل في مستودع نفط في سيفاستوبول.

في هذا السياق من التهديد المتزايد بشن هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية المسلحة بأسلحة جديدة منها مدرعات غربية، أعلن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو الجمعة، أنه سيسحب مرتزقته من باخموت، حيث تدور المعارك شرق البلاد، في حال لم يتلق مزيدا من الذخيرة.

وقال في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي الأحد: "هذه الليلة تلقينا أمرا بالقتال (...) تعهدوا بمنحنا كل الذخيرة والأسلحة التي نحتاج إليها لمواصلة العمليات".

قصف كثيف

معركة باخموت مستمرة منذ الصيف الماضي في هذه المنطقة، ذات الأهمية الاستراتيجية المحدودة، لكنها اكتسبت رمزية كبرى، خصوصا عشية احتفالات موسكو في التاسع من أيار/ مايو بانتصار السوفيات على النازيين في 1945.

وشنت قوات فاغنر سلسلة هجمات دامية على باخموت، التي تحولت إلى أنقاض، وباتت وفقا لبريغوجين تسيطر على 95% منها.

لكن الجيش الأوكراني لا يزال يؤكد أنه يدافع عن المدينة بشراسة. ونقلت وزارة الدفاع الأحد عن الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، قوله بعد زيارة الجبهة الشرقية، إن "العدو لن يغير أهدافه، ويبذل قصارى جهده للسيطرة على باخموت".

بحسب سيرسكي، أعادت روسيا تجميع قواتها في المنطقة في الأيام الأخيرة، وصعدت قصفها بالأسلحة الثقيلة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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