بوتين يندد ب"حرب" ضد بلاده ويدعو إلى النصر خلال الاحتفال بذكرى الفوز على ألمانيا النازية

بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووسط إجراءات أمنية مشددة، انطلقت الثلاثاء في الساحة الحمراء في موسكو فعاليات الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية. وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذا الاستعراض أمام آلاف الرجنود الروس والنخب السياسية خطابا قال فيه إن العالم عند "نقطة تحوّل" وندد بـ"حرب" ضد بلاده تدبرها الدول الغربية ، ودعا إلى "النصر".

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن العالم عند "نقطة تحوّل" متهماً الدول الغربية بتدبير "حرب" ضد روسيا، قبل أن يدعو إلى "النصر" خلال الاحتفالات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو.

قال بوتين أمام آلاف الجنود الروس والنخبة السياسية المجتمعين لإحياء ذكرى الانتصار على النازية في عام 1945، وهي احتفالات تقام هذا العام في ظل هجوم موسكو على أوكرانيا "أن الحضارة من جديد عند نقطة تحوّل. لقد اندلعت حرب ضد وطننا".

وتحتفل روسيا الثلاثاء بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بعرض في الميدان الأحمر، وسط تدابير أمنية مشددة في أعقاب سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة من بينها هجوم على الكرملين نفسه تلقي موسكو باللائمة فيه على أوكرانيا.

ويوم النصر من أهم العطل الرسمية في روسيا ويحيي الروس فيه ذكرى التضحيات الكبيرة التي بذلها الاتحاد السوفياتي في أثناء ما يعرف باسم الحرب الوطنية العظمى بين عامي 1941 و1945 والتي راح ضحيتها نحو 27 مليون مواطن.

وتكتسب الذكرى هذا العام بعدا آخر مع تشييع روسيا لآلاف الجنود الذين قُتلوا في حرب أوكرانيا المستمرة منذ 15 شهرا والتي لا تشير أية بوادر على انتهائها.

فرانس 24 / رويترز

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