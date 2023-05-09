رئيسة المفوضية الأوروبية في كييف لإحياء "يوم أوروبا"

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف قادمة من بولندا لإحياء "يوم أوروبا" بعد رحلة ليلية عبر القطار. وتلتقي فون دير لاين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومن المقرر أن تتابع مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب مصدر صحافي. وكان زيلينسكي قد أعلن تخلي بلاده عن تقليد سوفياتي روسي بالاحتفال بالفوز على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو واتباع أوروبا التي تحتفل بهذه المناسبة في هذا اليوم بالذات.

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وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف الثلاثاء للمشاركة في إحياء "يوم أوروبا"، فيما قامت أوكرانيا بخطوة رمزية تخلّت فيها عن الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو وفقاً للتقاليد السوفياتية والروسية. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد أصدر مرسوما ينص على الاحتفال بيوم أوروبا في التاسع من أيار/مايو، تماشيا مع بروكسل، بدلا من الاحتفال بذكرى الانتصار.

وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية على متن قطار ليلي من بولندا إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومتابعة مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر أحد الصحافيين. وقالت فون دير لاين لصحافيين على متن القطار الذي استقلته إلى كييف "أرحّب كثيرا بقرار الرئيس زيلينسكي جعل التاسع من أيار/مايو يوم أوروبا. أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية".

وقالت فون دير لاين لصحافيين على متن القطار الذي استقلته إلى كييف "أرحّب كثيرا بقرار الرئيس زيلينسكي جعل التاسع من أيار/مايو يوم أوروبا. أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية".

وأضافت "حضوري إلى كييف اليوم في التاسع من أيار/مايو رمزي، لكنه أيضا مؤشر على حقيقة مهمة للغاية وعملية: الاتحاد الأوروبي يعمل يدا بيد مع أوكرانيا في العديد من القضايا".

فرانس 24 / أ ف ب

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