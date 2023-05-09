قائد فاغنر يتهم وحدة من الجيش الروسي بالفرار من مواقعها في باخموت

الحرب في أوكرانيا

لقطة شاشة من مقطع فيديو نُشر على حساب concordgroup_official Telegram في 3 أذار/مارس 2023 يظهر فيها يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، في مكان غير معروف.

في مقطع فيديو، قال قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين الثلاثاء إن وحدة كاملة من الجيش الروسي فرت من مواقعها بالقرب من مدينة باخموت التي تشهد معارك ضارية مع الجيش الأوكراني. وكرر بريغوجين تهديده بانسحاب ميليشياته من باخموت إذا لم يقدم الجيش الروسي مزيدا من الذخيرة.

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اتهم رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الثلاثاء في مقطع فيديو وحدة عسكرية كاملة من الجيش الروسي بالفرار من مواقعها ما جعل الجبهة مكشوفة قرب باخموت في شرق أوكرانيا.

وقال بريغوجين "اليوم هربت إحدى وحدات وزارة الدفاع من أحد مواقعنا... ما جعل الجبهة مكشوفة" مكررا تعهده بسحب مجموعته من باخموت إذا لم يقدم الجيش الروسي مزيدا من الذخيرة.

كذلك، شكك بريغوجين الثلاثاء في قدرة الكرملين على الدفاع عن البلاد في وقت تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد. وقال في مقطع فيديو "لماذا الدولة غير قادرة على الدفاع عن البلد؟" مضيفا أن أوكرانيا تضرب المناطق الحدودية الروسية "بنجاح". وأشار إلى أن الجنود الروس "يفرون" من الجيش لأن وزارة الدفاع كانت "بدلا من القتال تخطط لمكائد طوال الوقت". وتابع "هناك جريمة تسمى +تدمير الشعب الروسي+ (...) وهذا ما تفعله مجموعة صغيرة" في إشارة إلى هيئة الأركان العامة.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس فاغنر أنه سيسحب عناصره من باخموت في 10 أيار/مايو إذا لم تزوده هيئة الأركان الذخيرة التي كان يطالب بالحصول عليها. والأحد، أكد بريغوجين أنه تلقى "الوعد" بتسلّم كميات كافية من الذخيرة وبدا أنه استبعد أي انسحاب فوري من باخموت. إلا أنه أعلن مجددا الثلاثاء أن سينسحب ما لم يتسلّم أسلحة كافية. وأوضح أن المجموعة تلقت الثلاثاء "10 % فقط" من الذخيرة التي طلبها. لكنه ألمح إلى أن الانسحاب لن يكون فوريا قائلا "لن نغادر (باخموت) وسنبقى لأيام قليلة أخرى وسنقاتل رغم كل شيء وسننجح".

واتهم رئيس مجموعة فاغنر قادة الجيش الروسي بالسعي إلى "تضليل" الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الهجوم في أوكرانيا، في دليل جديد على خلافه مع هيئة الأركان العامة. وقال في بيان "إذا تم القيام بكل شيء لتضليل القائد العام للقوات المسلحة (فلاديمير بوتين)، فإما سيقضي عليكم القائد العام أو الشعب الروسي الذي سيكون غاضبا إذا خسرت (روسيا) الحرب"، متهما الجيش مجددا بعدم تسليم الذخيرة التي تحتاج إليها مجموعته للسيطرة على باخموت.

فرانس24/ أ ف ب

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