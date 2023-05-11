البابا فرنسيس يعلن 21 قبطيا أرثوذكسيا أعدمهم تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا شهداء للكنيسة الكاثوليكية

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دعا بابا الفاتيكان المجريين إلى عدم إغلاق الباب في وجه الأجانب والمهاجرين، 30 نيسان/أبريل 2023.

في ذكرى مرور 50 عاما على لقاء جمع بين البابا بولس السادس، بابا الفاتيكان الراحل، وشنودة الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس الراحل، في عام 1973، التقى البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأرثوذكسية الخميس في الفاتيكان. وبهذه المناسبة أعلن بابا الفاتيكان 21 قبطيا أرثوذكسيا أعدمهم تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا عام 2015 شهداء للكنيسة الكاثوليكية قائلا إن ذلك "علامة على الشركة الروحية التي تجمع كنيستينا".

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خلال لقاء البابا فرنسيس مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأرثوذكسية الخميس، أعلن بابا الفاتيكان 21 قبطيا أرثوذكسيا أعدمهم تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا عام 2015 شهداء للكنيسة الكاثوليكية. وأوضح البابا فرنسيس أن الإجراء تم بموافقة البابا تواضروس.

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد أعدم 21 قبطيا، 20 مصريا وواحدا من غانا، في 15 فبراير/شباط من عام 2015 على شاطئ في مدينة سرت الليبية التي كان يسيطر عليها. ونشر التنظيم المتطرف مقطعا فيديو لإعدامهم ظهروا فيه وهم يصلون قبل قطع رؤوسهم.

وقال فرنسيس لتواضروس إن إدراج الشهداء في ما يعرف باسم السنكسار الروماني، أو كتاب سير القديسين والشهداء، "علامة على الشراكة الروحية التي تجمع كنيستينا". ومن المتوقع إحياء ذكراهم في 15 فبراير/شباط.

وتصادف الزيارة التي تستغرق أربعة أيام وتتم بدعوة من البابا فرنسيس، ذكرى مرور 50 عاما على لقاء جمع بين البابا بولس السادس وشنودة الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس، في عام 1973.

وقبل اليسوعي الأرجنتيني بحرارة بابا الأقباط في إشارة إلى الصداقة التي تربطهما قبل أن يفسح له المجال بالتحدث أولا أمام الآلاف من المؤمنين المتجمعين مثل كل أربعاء في ساحة القديس بطرس في روما.

وقال فرنسيس "الصديق والأخ العزيز تواضروس، أشكرك على قبول دعوتي بهذه الذكرى المزدوجة (...) أشكرك بصدق على التزامك بالصداقة المتنامية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية".

وهذا هو اللقاء الثالث بين الزعيمين الدينيين بعد الزيارة الأولى لرئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى روما عام 2013 وزيارة للبابا عام 2017 خلال زيارة مصر.

ووقعا بهذه المناسبة على إعلان مشترك أعادا فيه التأكيد على أواصر "الأخوة والصداقة"، على الرغم من الانفصال بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

يشكل الأقباط بين 10 و15 بالمئة من مئة مليون مصري، وهم أكبر أقلية دينيّة في الشرق الأوسط، وفق تقديرات متباينة للسلطات والكنيسة. ولا توجد إحصاءات رسمية لتعداد الأقباط في مصر.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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