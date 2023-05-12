تركيا تعلن أن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات "وشيكا"

الحرب في أوكرانيا

شحنة حبوب أوكرانية انطلقت من ميناء أوديسا، 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة أن الأطراف في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود تقترب من التوصل إلى تفاهم لتمديده. وتقول روسيا إن الاتفاق لن يُمدد ما لم تحصل موسكو على ضمانات لتلبية مطالبها بحلول انتهاء أجل العمل بالتمديد الحالي في 18 مايو/ أيار.

إعلان اقرأ المزيد

تمديد الاتفاق "بات وشيكا"، بهذه العبارات أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الأطراف في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود تقترب من التوصل إلى تفاهم لتمديده.

يأتي ذلك بعد يومين من المحادثات التي تستضيفها إسطنبول ويشارك فيها مسؤولون من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة.

وتقول روسيا إن الاتفاق لن يُمدد ما لم تحصل موسكو على ضمانات لتلبية مطالبها بحلول انتهاء أجل العمل بالتمديد الحالي في 18 مايو/أيار.

جاء تصريح أكار في بيان نشرته وزارته اليوم الجمعة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك