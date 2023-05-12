عمليات عبور المهاجرين للبحر المتوسط تبلغ مستويات قياسية وعصابات التهريب تصنع قوارب بشكل أسرع

في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية، قال هانز ليتينز رئيس الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) إن وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط قد زادت وبلغت مستويات غير مسبوقة. وأرجع ليتينز السبب في ذلك إلى قدرة عصابات التهريب على إنتاج قوارب بدائية بسهولة أكبر وفي وقت قصير قد يبلغ 24 ساعة. وأشار إلى أن مستوى عمليات عبور المنطقة الوسطى للبحر المتوسط هو الأعلى منذ بدأت الوكالة جمع المعطيات عام 2009.

إعلان اقرأ المزيد

أفاد رئيس الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) هانز ليتينز في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية أن عمليات عبور المهاجرين للمتوسط بلغت مستويات غير مسبوقة مع إنتاج عصابات التهريب التي تنظم صفوفها بشكل أكبر قوارب بدائية بسهولة أكبر.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023، ازداد عدد عمليات عبور المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط بنسبة 300 في المئة تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع رصد قرابة 42200 عملية دخول.

وقال رئيس الوكالة "لم أشهد ذلك إطلاقا في الماضي"، مضيفا أن عمليات العبور باستخدام هذا المسار شكلت أكثر بقليل من نصف 80700 عملية دخول غير منظمة إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام. وأضاف "نرى الآن زيادة نسبتها 1100 في المئة" في عبور المهاجرين "من تونس خصوصا، مقارنة بالعام الماضي". وأشارت فرونتكس في بيان إلى أن مستوى عمليات عبور المنطقة الوسطى للمتوسط هو الأعلى منذ بدأت الوكالة جمع المعطيات عام 2009.

وترتبط الزيادة الكبيرة، من وجهة نظر ليتينز، بالتغير في طريقة عمل مهربي البشر وتراجع كلفة عملية العبور الواحدة. وقال "يستخدمون الآن قوارب بدائية معدنية صغيرة يمكن إنتاجها على الشاطئ في غضون يوم، 24 ساعة، بكلفة 1000 يورو تقريبا (1090 دولارا)". وتابع أن "انخفاض الأسعار يعني أنهم يحتاجون إلى أعداد أكبر. لذا هناك مبرر يدفعهم للضغط أكثر. قد يفسر ذلك الأعداد الحالية". كما لفت ليتينز إلى أن المهربين باتوا أكثر تنظيما ويتنافسون مع بعضهم البعض.

"معضلة حقيقية"

وأوضح أنه في حالة واحدة على الأقل، أغرقت مجموعة تهريب منافسة قاربا. واتهمت مجموعات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" فرونتكس بالتواطؤ في انتهاكات ارتُكبت بحق مهاجرين في ليبيا عبر التعاون مع خفر السواحل الليبي لاعتراض القوارب.

وأشار ليتينز إلى أن الوكالة لم تتعاون بأي شكل من الأشكال مع ليبيا ونفى الاتهامات لها بالتحريض على عمليات إبعاد المهاجرين من خلال إبلاغ الليبيين بمواقع القوارب في مناطق البحث والإنقاذ الأوروبية. وقال "ما نقوم به هو أننا نصدر نداء استغاثة فقط عندما يواجه المركب صعوبات وتتلقى السلطات الليبية والتونسية هذا النداء أيضا".

وأضاف "إذا وافق مركز التنسيق على أن خفر السواحل الليبي هو الذي سيجري عملية البحث والإنقاذ، يبحرون وينقذون حياة الناس. الإبعاد أمر مختلف تماما". وتابع "وإن بدا ذلك قاسيا بعض الشيء لكننا لا نأبه من ينقذ حياة الناس طالما أن عملية إنقاذهم تتم". وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "بالطبع، تأمل بألا ينتهي بهم الأمر في المراكز التي تحدثت عنها الأمم المتحدة في تقاريرها. وبالنسبة لنا، مهنيا، يشكل الأمر معضلة حقيقية".

حذرت بعثة أممية لتقصي الحقائق من أن المهاجرين العالقين في ليبيا في إطار محاولتهم الوصول إلى أوروبا يتعرضون إلى تعذيب ممنهج وعبودية جنسية.

منع عمليات الإبعاد

بعد استقالة سلفه فابريس ليجيري، تعهد رئيس فرونتكس الجديد في كانون الثاني/يناير بإعادة الثقة بالمنظمة ووقف عمليات إبعاد المهاجرين عند حدود الاتحاد الأوروبي. كما تعهد بإعادة هيكلة المنظمة التي هزتها في الماضي مزاعم التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

لكن بعد شهرين على توليه المنصب، أفاد ليتينز أنه "لا يمكنه تأكيد" أن عمليات الإبعاد غير القانونية للمهاجرين لا تتم في الاتحاد الأوروبي. وأوضح "بالتأكيد، لا يمكنني أبدا منع أمور معينة من الحدوث". وأضاف "يمكنني خلق ظروف نستطيع من خلالها معرفة أمر ما فور حدوثه ومحاولة التواجد في المكان لمنع حدوثه. نحاول توعية الناس لدينا".

وأكد ليتينز بأنه بقي على تواصل مع المنظمات غير الحكومية التي سبق أن نددت بأفعال فرونتكس وحاول استخدام نفوذه في محادثات مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اتُّهمت بالسماح بعمليات الإبعاد.

ولدى سؤاله عن دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زعزعة الاستقرار على حدود الاتحاد الأوروبي، قال ليتينز "إن ذلك ضمن قواعد اللعبة بالنسبة إليهم بالتأكيد وسواء استخدموه أم لا، فإن الأمر يعود إليهم. لديهم الإمكانيات للقيام بذلك". وأردف "لا أستطيع قراءة أفكار السيد بوتين أو غيره وإن كان سيقوم بذلك، لكن لا شك في أن الأمر ضمن قواعد اللعبة المتبعة لديهم".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك