إسبانيا: ثلوج وأمطار غزيرة في أجزاء من شمال البلاد بعد جفاف طويل وموجة حارة مبكرة

الاحتباس الحراري

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بعد شهور من الجفاف وغياب الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، سجلت إسبانيا الجمعة تساقطا للثلوج في أجزاء من شمال البلاد وتهاطل أمطار غزيرة على أنحاء من ساحلها المطل على البحر المتوسط بما في ذلك كتالونيا وبلنسية.

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تساقطت الثلوج في أجزاء من شمال إسبانيا الجمعة بعد شهور من الجفاف وغياب الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

حدث تساقط الثلوج غير المألوف في منطقة لا رايا الجبلية في أشتورية، بينما هطلت أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل إسبانيا المطل على البحر المتوسط بما في ذلك كتالونيا وبلنسية بعد شهور من انخفاض معدل هطول الأمطار.

ومنذ بداية هذا العام، سجلت إسبانيا 11 يوما أعلى حرارة من المعتاد، أي أكثر من مثلي الرقم المسجل عادة خلال عام كامل.

فرانس24 / رويترز

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