القوات الروسية تنسحب بنظام سيئ من العمليات بجنوب باخموت وكييف تؤكد تقدمها في بعض المناطق"

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب

قالت وزارة الدفاع البريطانية السبت في نشرتها المخابراتية اليومية إن الأيام الأربعة الماضية شهدت انسحابا بنظام سيئ للقوات الروسية من مواقعها في الجناح الجنوبي للعمليات في مدينة باخموت شرق البلاد. وفي وقت شبه متزامن، أكد قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب باخموت.

إعلان اقرأ المزيد

اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية السبت بأن الأيام الأربعة الماضية شهدت انسحابا بنظام سيئ للقوات الروسية من مواقعها في الجناح الجنوبي للعمليات في باخموت في شرق البلاد، في حين أكد مسؤول كبير في الجيش الأوكراني أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب المدينة.

وقالت بريطانيا في نشرتها المخابراتية اليومية إن الانسحاب مكن القوات الأوكرانية من استعادة كيلومتر على الأقل من الأراضي. وتابعت أن "المنطقة لها بعض الأهمية التكتيكية لأنها كانت نقطة انطلاق روسية على الجانب الغربي من قناة دونيتس-دونباس التي تمثل خط المواجهة في بعض مناطق القطاع".

بدوره، قال قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك