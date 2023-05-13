زيلينسكي في إيطاليا وألمانيا تعده بمساعدات عسكرية تشمل دبابات وأنظمة دفاع جوي

الحرب في أوكرانيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى روما في زيارة سيلتقي خلالها برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والبابا فرنسيس. وقال إنها "زيارة مهمة من أجل اقتراب أوكرانيا من النصر". وفي وقت متزامن، أعلنت ألمانيا أنها تعد خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، تشمل حسب تقارير إعلامية العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

إعلان اقرأ المزيد

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى مطار شيامبينو العسكري بروما في زيارة إلى إيطاليا سيلتقي خلالها برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والرئيس سيرجيو ماتاريلا، والبابا فرنسيس.

وكان في استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، والذي رحب تعبر تويتر بالضيف الأوكراني في زيارة "سنجدد خلالها التزامنا إلى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن الحرية والديمقراطية".

من جهته، كتب زيلينسكي على تويتر: "زيارة مهمة من أجل اقتراب أوكرانيا من النصر". وتترافق زيارته مع إجراءات أمنية مشددة في روما تشمل دوريات للشرطة وانتشار عناصر عند تقاطعات رئيسية. كما أصدرت السلطات أوامر بمنع تحليق الطائرات المسيرة غير المصرح لها في أجواء العاصمة، ونشرت عددا من القناصة على أسطح المباني.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعد خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو.

وتشمل دفعات الأسلحة الجاري الإعداد لها على وجه الخصوص 30 دبابة ليوبارد إضافية من طراز Leopard-1 A5 و20 مركبة مدرعة جديدة من نوع Marder وأكثر من مئة مركبة مدرعة أخرى أصغر حجما، و200 طائرة استطلاع بدون طيار، و4 أنظمة دفاع جوي جديدة من طراز Iris T ومنصات الإطلاق الخاصة بها وصواريخ للدفاع الجوي و18 مدفع هاوتزر وذخيرة.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في بيان: "نريد جميعا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق. ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضروريا".

وقد ذكرت صحيفة دير شبيغل السبت أن ألمانيا جمعت حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا، ستشمل 20 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر و30 دبابة ليوبارد 1، و15 دبابة مضادة للطائرات من طراز جيبارد، و200 طائرة مسيرة للاستطلاع، وأربعة أنظمة إضافية مضادة للطائرات من طراز أيريس-تي بما يشمل ذخيرة وذخيرة مدفعية إضافية وأكثر من 200 مركبة مدرعة قتالية ولوجستية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك