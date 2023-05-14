الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى برلين في زيارة رسمية

الحرب في أوكرانيا

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب لقائه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، في 13 مايو/أيار 2023.

بعد 24 ساعة قضاها في روما حيث التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والبابا فرنسيس، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إلى برلين في زيارة رسمية. ومن المقرر أن يتوجه إلى مدينة آخن في غرب ألمانيا التي ستمنحه هذا العام جائزة شارلمان الدولية المخصصة للمساهمين في تعزيز الوحدة الأوروبية، وذلك بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إلى برلين في زيارة رسمية قادما من روما حيث التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والبابا فرنسيس.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "أنا موجود الآن في برلين"، معددا في تغريدته "أسلحة. حزمة قوية. دفاع جوي. إعادة إعمار. الاتحاد الأوروبي. حلف شمال الأطلسي. أمن".

لم يتم بشكل رسمي تأكيد برنامج زيارته، لكن وفقا لتقارير إعلامية محلية من المتوقع أن يلتقي صباحا مع المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير. وقد يتوجه أيضا إلى مدينة آخن في غرب ألمانيا التي ستمنحه هذا العام جائزة شارلمان الدولية المخصصة للمساهمين في تعزيز الوحدة الأوروبية.

ومن المقرر أن تحضر الحفل في آخن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

وأعلنت الحكومة الألمانية السبت أنها تستعد لتسليم أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو إلى أوكرانيا، تشمل 30 دبابة ليوبارد 1 ومدرعات ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ وذخائر.

فرانس24/ أ ف ب

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