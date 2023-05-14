بعد روما وبرلين.. زيلينسكي يزور باريس للمرة الثانية منذ بدء الغزو الروسي

الحرب في أوكرانيا

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، باريس في 8 فبراير/شباط 2023.

يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد عصرا إلى باريس في زيارة هي الثانية منذ بدء الغزو الروسي. وكان زيلينسكي زار برلين الأحد لأول مرة منذ بدء الحرب على بلاده، واصفا إياها بـ"الحليف الموثوق". وقبل زيارته لبرلين، التقى السبت في روما البابا فرنسيس والمسؤولين الإيطاليين.

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يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى باريس عصر الأحد بعدما زار روما السبت وبرلين الأحد، وفق ما أفادت مصادر متطابقة وكالة الأنباء الفرنسية.

وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها زيلينسكي لفرنسا منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده في شباط/فبراير 2022. فقد سبق أن استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الثامن من شباط/فبراير الفائت في الإليزيه، بحضور المستشار الألماني أولاف شولتز.

وخلال زيارته لألمانيا الأحد، أشاد زيلينسكي بالدعم العسكري الذي تقدمه إلى بلاده، معتبرا أنها "صديقة فعلية" و"حليف موثوق به"، وخصوصا بعد إعلانها تقديم شحنة أسلحة جديدة دعما للهجوم المضاد الذي تعده كييف ضد روسيا.

واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتز زيلينسكي استقبالا رسميا صباح الأحد، وسط تدابير أمنية مشددة. وبعد استياء أوكراني لأشهر من الحكومة الألمانية لمماطلتها في تسليم الأسلحة التي طلبتها كييف، يسجل الآن تقارب بين البلدين.

وقبل زيارته لبرلين، التقى الرئيس الأوكراني السبت في روما البابا فرنسيس والمسؤولين الإيطاليين.

فرانس24/ أ ف ب

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