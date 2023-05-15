كييف تعلن عن "أول نجاح" لجيشها في محيط مدينة باخموت الاستراتيجية

الحرب في أوكرانيا

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جنود أوكرانيون بالقرب من مدينة باخموت في منطقة دونيتسك ، في 29 أبريل 2023. أرشيف

صرح قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي بأن جيش بلاده حقق "أول نجاح" لهجوم في محيط مدينة باخموت الاستراتيجية شرق البلاد، والتي تشهد أطول معركة مع الجيش الروسي منذ الصائفة الماضية. ويحاول الأوكرانيون استعادة باخموت من الجيش الروسي الذي تمكن من السيطرة على أكبر قسم منها.

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أعلن الجيش الأوكراني الإثنين عن "أول نجاح" لهجومه في محيط مدينة باخموت الواقعة في الشرق والتي تشهد أطول وأعنف معركة في إطار الغزو الروسي.

وصرح قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن "تقدم قواتنا في منطقة باخموت هو أول نجاح في الهجوم" الرامي منذ الصيف الماضي إلى استعادة المدينة التي تسيطر القوات الروسية على القسم الأكبر منها، بحسب ما نقلت عنه وزارة الدفاع.

فرانس 24 / أ ف ب

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