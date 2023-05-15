مقتل اثنين من القادة الروس مع شن أوكرانيا هجوما في باخموت

جنود أوكران يقومون بتحميل قذيفة هاون قبل إطلاق النار باتجاه القوات الروسية خارج بلدة باخموت. دونيتسك بأوكرانيا في السادس من مارس/آذار 2023.

أعلنت روسيا عن مقتل اثنين من قادتها في باخموت، وهما فياتشيسلاف ماكاروف القائد بلواء البنادق الآلية الرابع ويفجيني بروفكو نائب قائد وحدة منفصلة، وذلك في أثناء محاولتهما صد الهجمات الأوكرانية. ونادرا ما تعلن وزارة الدفاع عن مقتل قائد عسكري في إفادتها اليومية. يأتي ذلك مع إعلان كييف أنها أحرزت تقدما حول باخموت، في سابقة منذ أشهر.

إعلان اقرأ المزيد

مع معاودة كييف محاولة اختراق الدفاعات الروسية في مدينة باخموت المحاصرة، قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد، إن اثنين من قادتها العسكريين قتلا في شرق أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في إفادة يومية، أن فياتشيسلاف ماكاروف القائد بلواء البنادق الآلية الرابع، ويفجيني بروفكو نائب قائد وحدة منفصلة، قتلا في أثناء محاولتهما صد الهجمات الأوكرانية.

وأضافت أن ماكاروف كان يقود القوات من خط المواجهة، وأنه "مات بطلا متأثرا بإصابته بعدة شظايا". ونادرا ما تعلن وزارة الدفاع عن مقتل قائد عسكري في إفادتها اليومية.

وصرحت الوزارة أيضا بأن القوات الأوكرانية شنت هجمات في شمال باخموت وجنوبها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكنها لم تنجح في اختراق الدفاعات الروسية. وقالت: "تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وقال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، التي تقود غالبية العمليات الروسية في باخموت، إن قواته تقدمت بما يصل إلى 130 مترا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي بيان صوتي على تطبيق تيلغرام، قال بريغوجين إن قواته سيطرت على 28 بناية متعددة الطوابق في الضواحي الغربية لباخموت، حيث لا تزال القوات الأوكرانية تعمل.

وأضاف أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على 20 بناية ومساحة تصل إلى 1.69 كيلومتر مربع.

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار الأحد، أن القوات الأوكرانية "تواصل التقدم في قطاع باخموت".

وكتبت على تيلغرام تقول: "استولت وحداتنا على أكثر من 10 مواقع للعدو في شمال باخموت وجنوبها، وطهرت مساحة كبيرة من الغابات بالقرب من إيفانيفسكي. وتم أسر جنود للعدو من وحدات مختلفة".

ولم يتمكن أي من الجانبين من السيطرة على باخموت بالكامل، بالرغم من الحرب الطاحنة المستمرة منذ شهور التي كبدت كلا منهما خسائر فادحة.

واعترفت موسكو الجمعة بأن قواتها تراجعت في شمال المدينة، وسط تكثيف للهجمات الأوكرانية، لكن كييف قللت من شأن تلميحات بأنها بدأت رسميا الهجوم المضاد الكبير الذي تخطط له منذ فترة طويلة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك