هجمات صاروخية وسلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

احتراق مخازن جراء هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا في أوكرانيا. 8 أيار/مايو 2023.

وقعت انفجارات في عدة أحياء في العاصمة الأوكرانية كييف فجر الثلاثاء. وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على قناته على تطبيق تيلغرام، إن حطام الانفجارات التي وقعت في منطقة سولوميانسكي أشعل النيران في عدة سيارات بالمكان. وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تيلغرام، إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف، لم يسمها.

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ذكر مسؤولون أوكرانيون أن انفجارات وقعت في أحياء عدة بالعاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، دون أن يقدموا معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على قناته على تطبيق تيلغرام: "انفجارات في كييف. (انفجارات) قليلة (وقعت) في منطقة سولوميانسكي".

وأضاف أن الحطام الناجم عن الانفجارات سقط على حديقة الحيوان في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة.

وأشار في منشور منفصل إلى أن الحطام المتساقط أشعل النيران في عدة سيارات بمنطقة سولوميانسكي.

وسبق أن أعلن المسؤولون الأوكرانيون أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تيلغرام: "الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف على تيلغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات على العاصمة.

فرانس24/ رويترز

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