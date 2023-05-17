تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين

الحرب في أوكرانيا

سفينة "انتصار جديد" محملة بحبوب أوكرانية بموجب اتفاق السماح بتصديرها عبر البحر الأسود، خلال مرورها عبر مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا، 12 مايو 2023.

قبل يوم واحد من انتهاء مدته القانونية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود قد تم تمديده لشهرين إضافيين. من جهته، رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالقرار معبرا عن أمله في أن تتمكن صادرات الأغذية والأسمدة، من الوصول إلى سلاسل الإمداد العالمية بأمان وبوتيرة يمكن توقعها.

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين، وذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقيل قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وفي كلمة له أمام مسؤولين بحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، أعلن أردوغان نبأ التمديد الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة 60 يوما، وذلك بعد أن غادرت آخر سفينة ميناء أوكرانيا بموجب الاتفاق.

يأتي ذلك قبل يوم واحد من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقيل قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.

ويسمح الاتفاق بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وكان من المقرر أن ينتهي الخميس.

تفاعلا مع القرار، كتب وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الذي يتابع الملف في تغريدة "نحن ممتنون لشركائنا الأمم المتحدة وتركيا على جهودهم لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. التحدي الرئيسي الآن يتمثل بجعل الاتفاقية فعالة عبر إزالة الحواجز المصطنعة".

من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالخطوة، وقال إنها "نبأ جيد للعالم".

لكنه أشار في المقابل إلى وجود مسائل لا تزال عالقة، معربا عن أمله في "التوصل لاتفاق عالمي لتحسين المبادرة وتوسيع نطاقها وتمديدها".

البيت الأبيض هو الآخر رحب بالقرار آملا في التوصل لحل "مستدام" لهذه المسألة الضرورية لإمدادات الغذاء العالمية.

واعتبر مستشار الأمن القومي جايك سالفيان أن التمديد "أمر جيد" لكن "العالم يحتاج للتأكد من أن هذا المسار سيبقى قائما بشكل مستدام"، منتقدا أخذ موسكو لهذا الاتفاق "رهينة" وفق قوله.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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