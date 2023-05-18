الصين تحث روسيا وأوكرانيا على بدء محادثات لوقف الحرب وتقول "لا حل سحريا للأزمة"

الحرب في أوكرانيا

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اجتماع يحضره وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والمبعوث الصيني الخاص لي هوي، كييف أوكرانيا، في 16 أيار/مايو 2023.

قالت بكين على لسان مبعوثها الخاص لكييف لي هوي الخميس إنه "لا حل سحريا للأزمة"، فيما كررت دعواتها إلى روسيا وأوكرانيا لبدء محادثات من أجل وقف الحرب. هذا، وكانت الصين، الحليفة الاستراتيجية لروسيا، قد امتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا وحاولت طرح نفسها كوسيط محايد يمكنه المساهمة في إنهاء النزاع.

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قام المبعوث الصيني الخاص لي هوِي بزيارة لأوكرانيا الثلاثاء والأربعاء حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ومسؤولين آخرين.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية قال لي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا "ليس هناك حل سحري للأزمة، ويجب على كل الأطراف أن تبادر من تلقاء نفسها، وبناء الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لوقف الحرب والتحاور".

هذا، ويعتبر لي أعلى مسؤول صيني يزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. وكانت هذه الزيارة جزءا من جولة أوروبية لطرح اقتراحات بكين لإنهاء الحرب.

وأضاف لي في محادثاته مع المسؤولين الأوكرانيين وببينهم كوليبا أن الصين "ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا ضمن قدراتها".

ومن جهته، كان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في آذار/مارس الماضي.

وفي نيسان/أبريل، تحدث هاتفيا لمدة ساعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وإلى ذلك، انتقد حلفاء أوكرانيا الغربيون شي جينبينغ لرفضه إدانة الغزو والإبقاء على تحالف الصين الاستراتيجي مع روسيا رغم مواجهة موسكو لعزلة دولية متزايدة.

فرانس24/ أ ف ب

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