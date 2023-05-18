دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية والجيش يحذر من ضربات على كييف

صدرت إنذارات من غارات جوية في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وحذر الجيش من ضربات صاروخية روسية محتملة على مناطق واسعة تمتد من كييف إلى وسط البلاد وجنوبها. وطالبت قناة الجيش الأوكراني على تلغرام سكان العاصمة بالبقاء في الملاجئ. وصدرت إنذارات لمجموعة من المناطق الأخرى، بما في ذلك جيتومر إلى الغرب من العاصمة وكيروفوهراد، وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا.

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دوت انفجارات عدة فجر الخميس في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث ناشدت السلطات السكان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني.

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق تلغرام، إنه "تم تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. ويجري التحقق من البيانات المتعلقة بالضحايا والأضرار".

وأضاف أن الدفاعات المضادة للطائرات تتصدى لهذا الهجوم الجوي.

وطالب الجيش الأوكراني سكان العاصمة بالبقاء في الملاجئ.

وصدرت إنذارات لمجموعة من المناطق الأخرى، بما في ذلك جيتومر إلى الغرب من العاصمة وكيروفوهراد، وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا.

وأعلن الجيش الأوكراني أن منطقة فينييتسيا في وسط البلاد تتعرض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيرا إلى أنه أطلق تحذيرات للسكان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرضهم لضربات جوية.

من ناحيته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن حريقا اندلع في محل تجاري بمنطقة دارنيتسكي في العاصمة نتيجة سقوط الحطام، مشيرا أيضا إلى أنه تم تسجيل انفجار في منطقة ديسنيانسكي.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام محلية وقوع انفجارات في خميلنيتسكي، على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب.

وقال الجيش الأوكراني إنه تم تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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