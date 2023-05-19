قائد مجموعة فاغنر الروسية يقر بعدم سيطرة قواته على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

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صورة ملتقطة من تسجيل نُشر في 5 أيار/مايو 2023 على حساب تلغرام التابع لخدمة كونكورد الصحفية، وهي شركة مرتبطة برئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين.

في رسالة على تطبيق تلغرام ليل الخميس الجمعة، قال قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين إن السيطرة على مدينة باخموت حيث تتركز المعارك في شرق أوكرانيا منذ أشهر، غير مرجحة في الأيام المقبلة. فيما تعتبر المعركة من أجل هذه المدينة الواقعة في دونباس، الأعنف والأطول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

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نفى قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أن تكون السيطرة على مدينة باخموت مرجحة خلال الأيام المقبلة، وقال إنه "من غير المرجح أن يتم أخذ باخموت بالكامل غدا أو بعد غد"، مشيرا إلى معارك عنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، في رسالة على تطبيق تلغرام ليل الخميس الجمعة.

وأضاف في نفس الرسالة "لم نأخذ باخموت بعد"، موضحا أن "هناك ضاحية تسمى "ساموليت" وتبدو قلعة منيعة تتألف من صفوف من مبان تشكل سدا (...) وأصعب المعارك تجري هناك حاليا". وتابع بريغوجين "لذلك هناك طلب مهم: السعادة تحب الصمت.. دعونا ننهي عملنا".

هذا، وكانت أوكرانيا قد أعلنت الثلاثاء أنها سيطرت على أكثر من عشرين كيلومترا مربعا على مشارف باخموت لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في المدينة نفسها التي دمرتها معارك متواصلة منذ أشهر.

وبينما يشكك المراقبون في الأهمية الاستراتيجية لباخموت بالنسبة لروسيا، إلا أن ذلك سيسمح لموسكو بتحقيق النصر بعد انتكاسات عدة.

وإلى ذلك، تعتبر المعركة من أجل هذه المدينة الواقعة في دونباس، الأعنف والأطول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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