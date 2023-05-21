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ريبورتاج: فرانس24 ترافق قوات الدفاع الجوي الأوكرانية خلال اختبار أنظمة كشف ضوئي جديدة

01:46 قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تختبر أنظمة كشف ضوئي جديدة. © فرانس24.

تعمد القوات الروسية منذ أكثر من عام إلى شن هجماتها الصاروخية وتلك التي تنفذها بالطائرات المسيّرة تحت جنح الظلام ليلا. رافق فريق موفدي فرانس24 قوات الدفاع الجوي الأوكرانية خلال اختبارها لأنظمة كشف ضوئي جديدة، تبرعت بها منظمات محلية باتت تقدم منذ مطلع 2023 مساعدات للجيش في ظل تصاعد وتيرة الهجمات. القيادة العسكرية الأوكرانية اعتبرت تزويد كتائبها للدفاع الجوي بسبعة أضواء كاشفة بمثابة "الهدية الثمينة". تقرير: وسيم الدالي، وإيمانويل شاز.