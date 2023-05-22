اليونان تتجه لانتخابات تشريعية جديدة وسط سعي الحزب الحاكم لتحقيق أغلبية مطلقة

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أنصار حزب الديمقراطية الجديدة، الذي يتزعمه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، يحتفلون بتصدره الانتخابات التشريعية، أثينا 21 أيار/ مايو 2023.

غداة فوز كبير لحزبه في الانتخابات التشريعية، دعا رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس الإثنين إلى اقتراع جديد قد يجرى في يونيو/ حزيران المقبل، وذلك في مسعى لتحقيق أغلبية مطلقة لمعسكره السياسي تمكنه من تولي الحكم منفردا في الحكومة. وينص النظام الانتخابي على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد من مكافأة تصل إلى 50 مقعدا تعطيه غالبية مستقرة.

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تتجه اليونان إلى انتخابات تشريعية جديدة رغم تصدر حزب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اقتراع الأحد. ويسعى من خلالها هذا الأخير إلى الحصول غالبية مطلقة تمكن معسكره السياسي من تولي الحكم منفردا في الحكومة.

وقال ميتسوتاكيس خلال اجتماع مع رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو "نتجه نحو انتخابات جديدة... في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى استحالة تشكيل حكومة جديدة في ظل البرلمان الحالي.

وحصل حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات 40,8% من الأصوات، وفق النتائج النهائية، متقدما على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس والذي حاز 20% من الأصوات.

وحل ثالثا حزب باسوك كينال الاشتراكي محققا 11,5% من الأصوات.

رحب ميتسوتاكيس بالنتائج قائلا إن حزبه المحافظ أحدث "زلزالا سياسيا" بفوزه الكبير في انتخابات الأحد، لكنه فتح المجال أمام إجراء انتخابات جديدة في نهاية حزيران/يونيو أو مطلع تموز/يوليو لحصد غالبية مطلقة تمكن معسكره السياسي من تولي الحكم منفردا.

"الصدمة والتعجب"

ينص النظام الانتخابي على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد حينئذ من مكافأة تصل إلى 50 مقعدا تعطيه غالبية مستقرة.

نال حزب ميتسوتاكيس 145 مقعدا نيابيا من أصل 300، لذلك سيحتاج إلى ستة مقاعد إضافية لنيل الغالبية المطلقة. وفي بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى الحل الوسط، استبعد ميتسوتاكيس خلال الحملة الانتخابية تشكيل ائتلاف.

الإثنين، كتبت صحيفة "إفسين" اليسارية عن "الصدمة والتعجب"، وهما شعوران يتشاركهما ناخبو حزب الديمقراطية الجديدة وحزب سيريزا.

من جهتها، أشارت صحيفة "بروتو ثيما" الموالية للحكومة إلى أن الفارق بعشرين نقطة بين الحزبَين هو الأكبر منذ عودة الديمقراطية إلى اليونان في العام 1974.

وقالت صحيفة "تا نيا" (يمين وسط) إن اليمين فاز "لأنه لم يكن هناك مَن يسائله".

واعترف ميتسوتاكيس نفسه بأن "الفوز الكبير... تجاوز توقعاتنا".

وقال "معا سنناضل منذ الغد من أجل أن يتأكد حسابيا في الانتخابات المقبلة ما قرره المواطنون، وهو أن يحكم حزب الديمقراطية الجديدة منفردا".

من جهته، دعا تسيبراس مناصريه إلى خوض "صراع انتخابي ثان حاسم".

لكن تسيبراس (48 عاما) الذي وعد بـ"التغيير" تكبد خسارة كبيرة.

ولم يسامحه اليونانيون قط على تعنته في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول خطة إنقاذ عام 2015، في مواجهة كادت أن تُخرج البلاد من منطقة اليورو. وقد رضخ في نهاية المطاف وأقر تدابير تقشف جذرية تلبية لشروط الجهات الدائنة لليونان.

لكن مع ذلك، لم يعاقب الناخبون ميتسوتاكيس على إدارته للكارثة، بل كان يبدو أنهم يقدرون سجله الاقتصادي.

ويواجه ميتسوتاكيس أيضا اتهامات باتباع نزعة استبدادية، خصوصا أن فترة حكمه شهدت فضائح وعمليات تنصت غير قانونية على مكالمات هاتفية وإعادة قسرية للمهاجرين وعنف الشرطة.

مصاعب اقتصادية

عند خروجه من مركز التصويت في أثينا، أكد ميتسوتاكيس أنه يريد جعل اليونان "أقوى مع دور مهم في أوروبا".

وأشار إلى تراجع معدل البطالة وتسجيل نمو نسبته حوالى 6% العام الماضي وعودة الاستثمارات وطفرة في السياحة وانتعاش الاقتصاد مجددا بعد سنوات من أزمة حادة وخطط إنقاذ أوروبية.

لكن تراجع القوة الشرائية وازدياد الصعوبات في تغطية النفقات الشهرية للعائلات هما أهم ما يشغل السكان الذين قدموا تضحيات مؤلمة في السنوات العشر الماضية.

ويضطر عدد كبير من اليونانيين للاكتفاء بأجور منخفضة وفقدوا الثقة بالخدمات العامة التي تقلصت إلى حدودها الدنيا بسبب إجراءات تقشفية.

العام الماضي، لامس التضخم 10%، ما فاقم الصعوبات المعيشية.

في الوقت نفسه، ما زال البلد يرزح تحت دين يشكل 170% من إجمالي ناتجه المحلي.

فرانس24/ أ ف ب

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