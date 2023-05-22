انقطاع الكهرباء في محطة زابوريجيا النووية التي تستنجد بمولدات الطوارئ

أكدت شركة إنرغو أتوم الأوكرانية انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية الاثنين، بعد إعلان مسؤول عينته روسيا تحول المحطة إلى وضع الاستعداد للتشغيل واعتمادها على مولدات كهرباء مخصصة للطوارئ. وأوضح حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا يوري مالاشكو بأن حريقا شب في إحدى المنشآت بسبب الحمل الزائد على نظام الطاقة وأنه لا علاقة لذلك بالقصف.

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قالت شركة إنرغو أتوم الأوكرانية التابعة للدولة الاثنين إن هناك انقطاعا في التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية، وذلك بعد أن قال مسؤول عينته روسيا إن المحطة تحولت إلى وضع الاستعداد للتشغيل وتعمل على مولدات الكهرباء المخصصة للطوارئ.

وقال يوري مالاشكو حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا إن حريقا اندلع في إحدى المنشآت في مدينة زابوريجيا بسبب الحمل الزائد على نظام الطاقة.

وأضاف مالاشكو على تيليغرام "المشاكل في إمدادات الكهرباء في مدينة زابوريجيا لا تتعلق بالقصف".

وأفادت شركة إنرجو أتوم الأوكرانية "نعم نشهد سابع انقطاع للتيار الكهربائي منذ بدء الاحتلال (الروسي)".

فرانس24/ رويترز

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